Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие существуют типы зависимости от никотина.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о нескольких типах зависимости от никотина и том, как от них избавиться.

Поведенческая зависимость возникает из-за привычки или определенных аспектов жизни. В качестве примеров Супрун приводит курение во время вождения, перерыва на работе или за чашкой кофе.

Избавиться от такой зависимости можно изменив свои привычки. Можно перестать пить кофе, или пить чай, а на обед ходить с коллегами, которые не курят.

Физическая зависимость формируется из-за того, что попадание в организм никотина вызывает выработку эндорфина в мозге. Благодаря этому человек чувствует себя счастливым, но когда действие никотина заканчивается, организм начинает требовать новую дозу.

Это может сопровождаться головной болью, раздражением, злостью, апатией, из-за чего человек выкуривает еще одну сигарету.

Супрун советует продержаться хотя бы 3-4 недели без сигарет, после чего неприятные симптомы исчезнут. Если же самостоятельно сделать это трудно, то можно попробовать медикаментозную помощь.

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Психологическая зависимость возникает из-за того, что курильщик ассоциирует привычку с определенными эмоциями и мыслями. В таком случае люди могут курить в стрессовых ситуациях, в общем под влиянием негативных эмоций.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения рекомендует осознать, что сигареты никак не помогут, если вы плохо себя чувствуете.

Чтобы снизить напряжение, можно поговорить с близкими людьми. Также следует избегать привычек, которые ассоциируются с курением.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун также рассказывала о том, почему кислородные коктейли неэффективны.