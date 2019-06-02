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Факты / Lifestyle

Кальян или сигареты – что вредит больше

Час курение кальяна наносит вред организму, 100 выкуренных сигарет.

Кальян или сигареты – что вредит больше

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун развенчивает миф о том, что табачный дым, который проходит через воду становится безопасным.

– Во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма, – объясняет Супрун.

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущи дыму сигарет.

– Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода, и люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, что вызывает гипоксию, – рассказывает медик.

Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

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– Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты. Это приводит к острой артериальной жесткости.

Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах, – подчеркнула Супрун.

Также она добавила, что курение кальянов имеет другую опасность – передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.

Ранее, Ульяна Супрун рассказала, как избавиться от никотиновой зависимости.

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