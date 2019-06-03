Ученые пришли к выводу, что употребление кофе не несет риска для сердечно-сосудистой системы.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии развеяли миф о том, что частое употребление кофе опасно для сердечно-сосудистой системы человека.

В исследовании приняли участие 8,4 тыс. человек, которые были разделены на три группы.

Первая пила менее одной чашки кофе в день, вторая – две-три чашки, а третьей разрешили пить более трех чашек кофе.

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В ходе исследования ученые обнаружили небольшие отклонения от нормы, которые были связаны с курением, а не с количеством выпитого кофе.

Новый эксперимент доказывает, что увеличение количества потребления кофе в день не увеличивает опасность для сердечно-сосудистой системы.

К слову, в Министерстве здравоохранения рассказали о пользе кофе и том, в каких случаях следует отказаться от напитка.