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Факты / Lifestyle

Когда в Украине день донора

День донора во всем мире отмечают 14 июня, посвятив его тем, кто добровольно сдают кровь ради спасения чужой жизни.

Когда в Украине день донора

14 июня отмечают Всемирный день донора – ежегодный международный праздник в честь людей, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь ради спасения чьей-то жизни.

С каждым годом украинцы все активнее начинают сдавать кровь.

Особенно популярным донорство стало с началом войны в Донбассе. Украинцы поняли, что донорство крови действительно может спасти чью-то жизнь. Это не только благородный жест, но и польза для организма самого донора.

Если сдавать кровь регулярно, то это может стать профилактикой заболеваний иммунной системы.

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Этот день является своеобразным проявлением благодарности миллионам людей, которые спасают жизни и сохраняют здоровье других людей. Слово донор происходит от латинского dono – дарю.

По статистике, каждый третий житель нашей планеты нуждается в донорской крови.

Ее переливания часто необходимо женщинам с осложнениями беременности, детям с тяжелой анемией, людям, получивших тяжелые травмы в результате несчастных случаев или природных катастроф, всем тем, кому суждено сложные медицинские процедуры и хирургические операции.

Стать донором никогда не поздно!

К слову, Факты ICTV рассказали о важности и значения донорства, правила сдачи крови и пользу этой процедуры для здоровья.

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