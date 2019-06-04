Мошенники-психологи охотятся на клиентов даже в интернете! Что они делают с пациентами и как могут разрушить жизнь – читайте в материале Фактов ICTV.

Как отличить настоящего психолога от афериста узнаем вместе с психологом Дмитрием Попковым. Он уверяет, что 80% психологов, которые сейчас работают в Киеве, не имеют лицензии.

Наша героиня, Елена говорит, что к психологу ее привели жизненные трудности. И уже скоро она пожалела об этом.

– Такое ощущение было, что я пришла на операцию к хирургу, а этот хирург закончил курсы кулинара и хорошо режет мясо, – вспоминает она.

Имеет ли женщина-психолог психологическое образование, Елена поинтересовалась лишь в конце консультации. Как оказалось, терапевт закончила двухмесячные курсы по психологии.

– Именно эта схема самая страшная. Сертификат на стене, как есть, а настоящего образования – нет. И эти люди лезут в наши мозги, – говорят специалисты.

Как понять, что психолог мошенник?

1. Психолог без образования

Такие специалисты обычно проходят краткий курс, и считают, что этого достаточно, чтобы лечить людей, да еще и брать за это не абы какие деньги!

Не будьте наивными. И не стесняйтесь проверить, где учился ваш терапевт. Вероятность попасть к гению психоанализа без образования катастрофически мала.

2. Психолог из интернета

В сети их множество и часть – действительно квалифицированные специалисты, но, к сожалению, больше тех, кто не понимая в психологии, дает вам советы, как стать успешным, спасти брак, выйти замуж за миллионера.

Читайте: Как перестать жить в спешке – 5 советов психолога

Этот типаж живет где-то за рубежом, показывает вам свою частную счастливую жизнь и предлагает платные дистанционные тренинги. Не верьте не проверенным специалистам, да еще и онлайн – они стремятся только к денегам.

3. Психолог-целитель

Такие псевдо-профи обычно обещают благодаря психологии вылечить вас от самых страшных болезней. Бегите оттуда и как можно скорее и помните, что обращаться к психологам в сложных жизненных ситуациях очень важно! Это практикует весь мир.

Будьте бдительны – воспользуйтесь нашими советами.

Ранее Факты ICTV писали как перестать жить в спешке – 5 советов психолога.