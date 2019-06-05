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Факты / Lifestyle

Когда и почему врач может отказаться от ведения пациента

У каждого врача есть право на отказ от дальнейшего ведения пациента. Важный момент: пациент ни при каких обстоятельствах не может остаться без медицинской помощи. О правах врачей читайте в материале Фактов ICTV.

Когда и почему врач может отказаться от ведения пациента

Есть ситуации, когда врач имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, но есть случаи, когда этого делать нельзя.

Врач имеет право отказаться от ведения пациента, если:

1. Пациент не выполняет медицинских предписаний и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

2. Пациент нарушает правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

Все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние пациента подтверждено. С фактами нарушений и соответствующим заявлением врач должен обратиться к руководителю медучреждения.

Врач не несет ответственности за здоровье пациента, который отказывается от медицинских предписаний.

Пациенты, которые на самом деле нуждаются в медицинской помощи, должны ее получить. В неотложных случаях, когда есть реальная угроза жизни человека, медики могут и должны оказывать такую помощь без согласия пациента или его законного представителя.

Врач не может отказать в помощи, если знает:

  • что такой отказ может привести к тяжелым последствиям для пациента.
  • что отказ может привести к смерти пациента или другим тяжким последствиям.

Когда семейный врач, терапевт или педиатр может отказать в принятии декларации:

Лікар може відмовитись підписувати декларацію з пацієнтом, якщо у лікаря уже є оптимальна кількість декларацій.  Для терапевта – це 2000 декларацій, сімейного лікаря – 1800, педіатра – 900.

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Врач не имеет права отказывать пациенту в принятии декларации:

  • через место регистрации;
  • через место жительства в другом селе/городе/районе/области (фактическое место проживания не имеет значения при подписании декларации);
  • через возраст, пол, социальный статус, материальное положение или другие характеристики пациента:
  • через историю болезни пациента: люди, имеющие хронические или иные заболевания, подписывают декларации на равных условиях;
  • из-за того, что у человека нет паспорта;
  • из-за того, что человек является временно перемещенным лицом.

Если врач оказывает плохие услуги, пишите жалобы и фиксируйте официальное правонарушения, потому что отстаивать свои права и реагировать на их нарушения в рамках закона – обязательный элемент культуры развитого общества.

Ранее мы писали, как подать жалобу на врача.

Источник: Минздрав

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