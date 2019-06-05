У каждого врача есть право на отказ от дальнейшего ведения пациента. Важный момент: пациент ни при каких обстоятельствах не может остаться без медицинской помощи. О правах врачей читайте в материале Фактов ICTV.

Есть ситуации, когда врач имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, но есть случаи, когда этого делать нельзя.

Врач имеет право отказаться от ведения пациента, если:

1. Пациент не выполняет медицинских предписаний и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

2. Пациент нарушает правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

Все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние пациента подтверждено. С фактами нарушений и соответствующим заявлением врач должен обратиться к руководителю медучреждения.

Врач не несет ответственности за здоровье пациента, который отказывается от медицинских предписаний.

Пациенты, которые на самом деле нуждаются в медицинской помощи, должны ее получить. В неотложных случаях, когда есть реальная угроза жизни человека, медики могут и должны оказывать такую помощь без согласия пациента или его законного представителя.

Врач не может отказать в помощи, если знает:

что такой отказ может привести к тяжелым последствиям для пациента.

что отказ может привести к смерти пациента или другим тяжким последствиям.

Когда семейный врач, терапевт или педиатр может отказать в принятии декларации:

Лікар може відмовитись підписувати декларацію з пацієнтом, якщо у лікаря уже є оптимальна кількість декларацій. Для терапевта – це 2000 декларацій, сімейного лікаря – 1800, педіатра – 900.

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Врач не имеет права отказывать пациенту в принятии декларации:

через место регистрации;

через место жительства в другом селе/городе/районе/области (фактическое место проживания не имеет значения при подписании декларации);

через возраст, пол, социальный статус, материальное положение или другие характеристики пациента:

через историю болезни пациента: люди, имеющие хронические или иные заболевания, подписывают декларации на равных условиях;

из-за того, что у человека нет паспорта;

из-за того, что человек является временно перемещенным лицом.

Если врач оказывает плохие услуги, пишите жалобы и фиксируйте официальное правонарушения, потому что отстаивать свои права и реагировать на их нарушения в рамках закона – обязательный элемент культуры развитого общества.

Ранее мы писали, как подать жалобу на врача.