Представители организаций пациентов устроили акцию Мой депутат остановит боль? за легализацию медицинского каннабиса.

Под Верховной Радой Украины активисты собрались на акцию Мой депутат остановит боль? в поддержку законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

Они принесли под здание Рады пятиметровую таблетку, которая символизировала облегчение для 2 млн пациентов.

Активисты отмечают, что медицинская марихуана может быть хорошим средством для прекращения боли у больных раком и уменьшать частоту судорог у больных эпилепсией.

Читайте: Марихуана в законе. В вузах США начали готовить специалистов по каннабису

К слову, сегодня в парламенте третий раз планируется рассмотреть законопроект №10313 о легализации медицинского каннабиса. 28 и 30 мая его не рассмотрели из-за отсутствия кворума.

Ранее Факты ICTV писали о том, сколько украинцев нуждаются в медицинском каннабисе.

Источник: 100% жизни

Фото: Дмитрий Шерембей