Представители организаций пациентов устроили акцию Мой депутат остановит боль? за легализацию медицинского каннабиса.
Под Верховной Радой Украины активисты собрались на акцию Мой депутат остановит боль? в поддержку законопроекта о легализации медицинского каннабиса.
Они принесли под здание Рады пятиметровую таблетку, которая символизировала облегчение для 2 млн пациентов.
Активисты отмечают, что медицинская марихуана может быть хорошим средством для прекращения боли у больных раком и уменьшать частоту судорог у больных эпилепсией.
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К слову, сегодня в парламенте третий раз планируется рассмотреть законопроект №10313 о легализации медицинского каннабиса. 28 и 30 мая его не рассмотрели из-за отсутствия кворума.
Ранее Факты ICTV писали о том, сколько украинцев нуждаются в медицинском каннабисе.
Источник: 100% жизни
Фото: Дмитрий Шерембей