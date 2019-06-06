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Факты / Lifestyle

Легализация медицинского каннабиса: под Раду принесли пятиметровую таблетку от боли

Представители организаций пациентов устроили акцию Мой депутат остановит боль? за легализацию медицинского каннабиса.

Легализация медицинского каннабиса: под Раду принесли пятиметровую таблетку от боли

Под Верховной Радой Украины активисты собрались на акцию Мой депутат остановит боль? в поддержку законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

Они принесли под здание Рады пятиметровую таблетку, которая символизировала облегчение для 2 млн пациентов.

Активисты отмечают, что медицинская марихуана может быть хорошим средством для прекращения боли у больных раком и уменьшать частоту судорог у больных эпилепсией.

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К слову, сегодня в парламенте третий раз планируется рассмотреть законопроект №10313 о легализации медицинского каннабиса. 28 и 30 мая его не рассмотрели из-за отсутствия кворума.

Ранее Факты ICTV писали о том, сколько украинцев нуждаются в медицинском каннабисе.

Источник: 100% жизни

Фото: Дмитрий Шерембей

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