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Лечение и профилактика ВИЧ: Украина переходит на новые стандарты

Минздрав утвердил протокол новых стандартов лечения и профилактики ВИЧ.

ВІЛ

5 июня Министерство здравоохранения Украины утвердило новый клинический протокол по использованию препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Документ гласит о том, что все больные ВИЧ имеют право бесплатно получать лечение в течение жизни.

По информации Министерства здравоохранения, для лечения болезни разработали препарат с действующим веществом долутегравир, производством которого занимаются девять компаний.

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Это помогло снизить стоимость одной дозы до 5,4 грн.

В протоколе вводится подход общественного здоровья, который предоставляет комплексные медуслуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ.

К слову, Верховный суд Украины вынес решение о том, что детям без прививок нельзя ходить в садики.

Источник: Минздрав

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