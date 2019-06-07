Маленькие дети часто глотают детали от игрушек и просто мелкие предметы, которые несут серьезную угрозу их здоровью и даже жизни.

В Киеве в течение года в приемное отделение хирургии Охматдета обращается около полутысячи детей с жалобами на проглатывание инородных тел, и каждый четвертый ребенок нуждается в госпитализации, сообщила в. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, в зоне риска дети от 1 до 3 лет, которых родители оставляют без присмотра.

Что глотают дети и чем это опасно:

Кнопкоподобные литиевые батарейки, которые используются в качестве элементов питания в предметах быта и игрушках.

Попадая в желудок, они быстро нагреваются до температуры более 100 градусов. Из них вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язве слизистых оболочек.

Детские конструкторы, которые содержат много маленьких магнитов.

В случае проглатывания органы (желудок, кишечник), которые находятся между магнитами, подвергаются воздействию высокого давления – в результате притяжения магнитов. Это приводит к нарушению кровоснабжения в этой зоне, некрозу стенки или кишечной непроходимости. Для спасения ребенка в такой ситуации требуется сложная операция.

Гидрогелевые шарики, которые используются в интерьере и для украшения растений.

Когда такие шарики попадают в желудок, они увеличиваются в объеме и приводят к кишечной непроходимости.

Безоар – это инородные тела, формирующиеся при постоянном глотании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения, которые постепенно накапливаются в желудке.

Они могут достигать очень больших размеров и заполнять весь желудок. Достаточно долго может не быть никаких симптомов, а с увеличением размера безоара в желудке появляются боль и тяжесть, снижение аппетита, тошнота и рвота, потеря веса.

Чтобы их устранить, необходимо оперативное вмешательство.

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Трихобезоары, возникающие в результате так называемого синдрома Рапунцель. Он проявляется вырыванием своих или, например, маминых волос и постоянным их глотанием. Со временем эти волосы накапливаются в желудке.

Фитобезоары, формируемые в результате потребления большого количества хурмы и других продуктов растительного происхождения, которые содержат много клетчатки.

Пиксобезоары возникают в результате постоянного проглатывания жевательной резинки или пластилина.

Как уберечь ребенка от глотания посторонних предметов:

не давайте игрушки, которые не предусмотрены для их возраста;

не оставляйте мелкие вещи в зоне доступности ребенка;

не используйте предметы быта (пульт от телевизора, часы, электронные весы и т.д.) для развлечения детей;

не покупайте предметы, имеющие маленькие магниты, и игрушки, для работы которых требуются маленькие батарейки.

Супрун также советует родителям немедленно обращать к врачу:

если ребенок проглотил батарейку;

один или несколько магнитов;

любое инородное тело, которое вызывает слюнотечение, рвоту, невозможность

самостоятельно глотать;

предмет с острыми краями.

– Будьте внимательны, выбирая игрушки для ребенка, тщательно скрывайте опасные предметы и храните мелочь в недоступных местах, – подытожила Супрун.

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Истчоник: Уляна Супрун