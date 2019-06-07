Маленькие дети часто глотают детали от игрушек и просто мелкие предметы, которые несут серьезную угрозу их здоровью и даже жизни.
В Киеве в течение года в приемное отделение хирургии Охматдета обращается около полутысячи детей с жалобами на проглатывание инородных тел, и каждый четвертый ребенок нуждается в госпитализации, сообщила в. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
По ее словам, в зоне риска дети от 1 до 3 лет, которых родители оставляют без присмотра.
Что глотают дети и чем это опасно:
Кнопкоподобные литиевые батарейки, которые используются в качестве элементов питания в предметах быта и игрушках.
Попадая в желудок, они быстро нагреваются до температуры более 100 градусов. Из них вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язве слизистых оболочек.
Детские конструкторы, которые содержат много маленьких магнитов.
В случае проглатывания органы (желудок, кишечник), которые находятся между магнитами, подвергаются воздействию высокого давления – в результате притяжения магнитов. Это приводит к нарушению кровоснабжения в этой зоне, некрозу стенки или кишечной непроходимости. Для спасения ребенка в такой ситуации требуется сложная операция.
Гидрогелевые шарики, которые используются в интерьере и для украшения растений.
Когда такие шарики попадают в желудок, они увеличиваются в объеме и приводят к кишечной непроходимости.
Безоар – это инородные тела, формирующиеся при постоянном глотании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения, которые постепенно накапливаются в желудке.
Они могут достигать очень больших размеров и заполнять весь желудок. Достаточно долго может не быть никаких симптомов, а с увеличением размера безоара в желудке появляются боль и тяжесть, снижение аппетита, тошнота и рвота, потеря веса.
Чтобы их устранить, необходимо оперативное вмешательство.
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Трихобезоары, возникающие в результате так называемого синдрома Рапунцель. Он проявляется вырыванием своих или, например, маминых волос и постоянным их глотанием. Со временем эти волосы накапливаются в желудке.
Фитобезоары, формируемые в результате потребления большого количества хурмы и других продуктов растительного происхождения, которые содержат много клетчатки.
Пиксобезоары возникают в результате постоянного проглатывания жевательной резинки или пластилина.
Как уберечь ребенка от глотания посторонних предметов:
- не давайте игрушки, которые не предусмотрены для их возраста;
- не оставляйте мелкие вещи в зоне доступности ребенка;
- не используйте предметы быта (пульт от телевизора, часы, электронные весы и т.д.) для развлечения детей;
- не покупайте предметы, имеющие маленькие магниты, и игрушки, для работы которых требуются маленькие батарейки.
Супрун также советует родителям немедленно обращать к врачу:
- если ребенок проглотил батарейку;
- один или несколько магнитов;
- любое инородное тело, которое вызывает слюнотечение, рвоту, невозможность
- самостоятельно глотать;
- предмет с острыми краями.
– Будьте внимательны, выбирая игрушки для ребенка, тщательно скрывайте опасные предметы и храните мелочь в недоступных местах, – подытожила Супрун.
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Истчоник: Уляна Супрун