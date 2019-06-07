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Факты / Lifestyle

Ученые определили границу человеческой выносливости

Исследователи определили границу человеческой выносливости на основе анализа спортивных событий.

Ученые определили границу человеческой выносливости

Предел человеческой выносливости определяется потреблением калорий, которое в 2,5 раза превышает уровень метаболизма организма в покое или 4 тыс. калорий в день для среднего человека.

Все показатели, которые выше, чем этот, не позволяют человеку поддерживать режим выносливости в долгосрочной перспективе.

Исследования проводились во время гонки через США, в которых участники пробежали почти 5 тыс. км за 140 дней.

Ученые исследовали влияние нагрузок на их тела и фиксировали количество калорий до и во время гонки.

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Исследователи пришли к выводу – чем длиннее событие, тем сложнее сжигать калории. Поэтому люди могут выйти за рамки своего повседневного уровня потребления калорий, но такой режим невозможен в долгосрочной перспективе.

К слову, по данным исследования университета Дюка, беременные живут почти на грани того, с чем человек может справиться.

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Источник: Science Advances

Фото: Unsplash

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