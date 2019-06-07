Во Всемирной организации здравоохранения считают, что масштабные вспышки таких болезней как эбола могут стать новой нормой.

Всемирная организация здравоохранения считает, что миру нужно готовиться к новой эре, в которой масштабные вспышки смертельных болезней станут нормой.

Заявление ВОЗ было сделано на фоне одной из самых больших вспышек эболы в Конго.

– Мы вступаем в новый этап эпидемий с высоким влиянием, и здесь речь идет не только об эболе, – рассказал исполнительный директор программы здравоохранения ВОЗ доктор Майкл Райан.

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По его словам, причинами возникновения масштабных вспышек могли стать эксплуатации тропических лесов, изменение климата, мобильное население, конфликты и слабое правительство.

Райан добавил, что ВОЗ никогда не следила за таким большим количеством чрезвычайных ситуаций одновременно и такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, поэтому миру нужно готовиться к масштабным эпидемиям.

К слову, Верховный суд постановил, что детские сады могут отказывать в посещении детям, которым не делали прививки.