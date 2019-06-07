Ежегодно 7 июня отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Факты ICTV расскажут вам, как правильно хранить продукты дома.

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов.

В этом году эту дату отмечают впервые. Факты ICTV расскажут вам о том, как правильно хранить продукты дома.

Фрукты и овощи

Все фрукты и овощи выделяют бесцветный газ, который провоцирует их созревание. Он называется Этилен. Из-за него переспелые овощи и фрукты могут спровоцировать очень быстрое созревание других продуктов.

Потому хранить овощи и фрукты нужно в полиэтиленовых или бумажных пакетах отдельно друг от друга. Их также можно не класть в холодильник, если вы планируете съесть их за несколько дней.

Чай, кофе и специи

Покупать чай, кофе и специи рекомендуют в небольших количествах и хранить в плотно закрытых стеклянных или жестяных банках.

Это делают для того, чтобы максимально ограничить испарение и сохранить их аромат и полезные свойства.

Крупы, мука и дрожжи

Большинство круп и муку можно хранить в тех же упаковках, в которых вы их купили.

Но, многие боятся, что в подобных продуктах могут завестись различные насекомые. Если у вас есть опасения, то можно хранить продукты в стеклянных, жестяных или пластиковых емкостях, которые закрываются.

Свежие дрожжи нужно хранить в холодильнике, а так называемые моментальные дрожжи – в морозилке.

Мясо и рыба

Если вы планируете готовить мясо и рыбу в течение последующих двух-трех дней, то эти продукты можно хранить в холодильнике.

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Покупая мясо для длительного хранения, следует позаботиться о его заморозке. Желательно класть в морозилку несколько кусков мяса, ведь при частом размораживании оно теряет сочность.

То же касается и рыбы.

Яйца

Яйца – это тот продукт, который и без холодильника может до месяца не терять свою свежесть. Потому нет проблем в том, чтобы долгое время хранить их в холодильнике.

Кроме того, яйца не испортятся, даже если хранить их на полке в самой дверце холодильника.

Молочные продукты

Молочные продукты долго не хранятся, потому их обязательно нужно ставить в холодильник. Например, пастеризованное молоко может пробыть в холодильнике не больше шести дней.

Поскольку многие молочные продукты могут быстрее прокиснуть от воздействия внешних факторов, их желательно хранить в исходной таре.

Хлеб

Свежий хлеб можно хранить в бумажном или полиэтиленовом пакете при комнатной температуре.

Если вы купили много хлеба и вам нужно подольше его сохранить, то можно воспользоваться морозилкой.

В холодильнике его хранить не стоит, ведь в таком случае продукт быстрее черствеет.

Что не нужно хранить в холодильнике

Стоит помнить о том, что хранить в холодильнике не нужно:

морковь;

лук;

картофель;

варенье;

мед;

оливковое масло;

консервы;

тропические фрукты;

шоколад;

хлеб.

К слову, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса повышает риск заболевания раком кишечника.