Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, чем полезны такие летние ягоды как черешня, вишня и шелковица.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала в Facebook несколько интересных фактов о пользе летних ягод.

По ее словам, шелковица богата растворимой и нерастворимой клетчаткой, которая не позволит уровню сахара в крови стремительно расти.

Также много в шелковице и полифенолов, которые положительно влияют на здоровье сосудов и защиту молекул от повреждения свободными радикалами.

Еще эта ягода нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза, однако для ощутимого результата нужно есть не менее 45 г шелковицы в течение шести недель.

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Кроме того, Супрун рассказала, что и вишни с черешней не менее полезные ягоды, которые даже можно назвать лекарством.

– Антоцианы вишен – пигменты, делают ее красной – подавляют ферменты циклоокисгеназы. Так же, как ацетилсалициловая кислота. То есть вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром, – пишет и.о. министра здравоохранения.

Она добавила, что вишни и черешни советуют есть детям, поскольку они предотвращают деформацию костной ткани при ожирении.

Также указаны ягоды имеют высокое содержание мелатонина, а потому помогают быстрее заснуть. Поэтому их лучше употреблять на ночь.

К слову, ученые проанализировали спортивные события и на их основе определили предел выносливости человека.