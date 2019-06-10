Пищевые отравления особенно распространены летом. Как уберечься от кишечных инфекций во время покупок готовой пищи и приготовления – читайте в материале.

Пищевых отравлений в жару можно избежать, если соблюдать простые правила. Чтобы не заразиться кишечной инфекцией, особое внимание нужно обращать на готовые продукты питания.

Что может вызвать кишечную инфекцию и как ее избежать – читайте в материале.

Причины кишечной инфекции и как ее можно избежать

Чаще всего причинами кишечной инфекции становятся:

элементарное несоблюдение правил личной гигиены;

несоблюдение технологии приготовления блюд;

употребление некачественных пищевых продуктов;

несоблюдение условий и сроков хранения сырья и готовых блюд.

Чтобы не заразиться инфекцией при покупке готовых блюд нужно избегать покупок продуктов в местах несанкционированной торговли, а также не покупать блюда, если у вас есть сомнения касательно безопасности их хранения.

При покупках готовых блюд в магазине, кладите их в корзину в последнюю очередь. Таким образом они дольше будут оставаться холодными.

Также не стоит оставлять готовую еду на столе более чем на 2 часа, а перед ее употреблением обязательно тщательно мойте руки с мылом.

Профилактика кишечной инфекции

Чтобы избежать острых кишечных инфекций нужно, в первую очередь, тщательно мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета.

Все кухонные приборы, используемые для приготовления пищи, нужно мыть и содержать в чистоте. Насекомых и животных нельзя допускать в помещения, где вы готовите пищу и хранятся пищевые продукты.

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Чтобы снизить риск заболевания у детей, нужно регулярно мыть и обдавать кипятком детскую посуду и игрушки.

Во время приготовления также нужно соблюдать несколько правил:

для обработки сырых продуктов используйте отдельные кухонные приборы;

отдельно готовьте и храните сырые и готовые к употреблению пищевые продукты;

хорошо проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу;

мойте и обдавайте кипятком фрукты и овощи, особенно в случае потребления их в сыром виде;

не употребляйте продукты с истекшим сроком годности;

не давайте маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца и др.

При хранении и транспортировке продуктов следует использовать чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов).

Помните, что пить воду нужно только из проверенных источников, а лучше употреблять бутилированную или охлажденную кипяченую воду.

Симптомы заболевания

Симптомами острой кишечной инфекции являются:

повышение температуры тела;

головная боль;

интоксикация;

рвота;

жидкий стул;

боль в животе;

высыпания на коже.

При появлении первых симптомов нужно сразу обратиться к врачу, ведь самолечение в таких случаях может привести к значительным осложнениям.

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