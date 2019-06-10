Пищевые отравления особенно распространены летом. Как уберечься от кишечных инфекций во время покупок готовой пищи и приготовления – читайте в материале.
Пищевых отравлений в жару можно избежать, если соблюдать простые правила. Чтобы не заразиться кишечной инфекцией, особое внимание нужно обращать на готовые продукты питания.
Что может вызвать кишечную инфекцию и как ее избежать – читайте в материале.
Причины кишечной инфекции и как ее можно избежать
Чаще всего причинами кишечной инфекции становятся:
- элементарное несоблюдение правил личной гигиены;
- несоблюдение технологии приготовления блюд;
- употребление некачественных пищевых продуктов;
- несоблюдение условий и сроков хранения сырья и готовых блюд.
Чтобы не заразиться инфекцией при покупке готовых блюд нужно избегать покупок продуктов в местах несанкционированной торговли, а также не покупать блюда, если у вас есть сомнения касательно безопасности их хранения.
При покупках готовых блюд в магазине, кладите их в корзину в последнюю очередь. Таким образом они дольше будут оставаться холодными.
Также не стоит оставлять готовую еду на столе более чем на 2 часа, а перед ее употреблением обязательно тщательно мойте руки с мылом.
Профилактика кишечной инфекции
Чтобы избежать острых кишечных инфекций нужно, в первую очередь, тщательно мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета.
Все кухонные приборы, используемые для приготовления пищи, нужно мыть и содержать в чистоте. Насекомых и животных нельзя допускать в помещения, где вы готовите пищу и хранятся пищевые продукты.
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Чтобы снизить риск заболевания у детей, нужно регулярно мыть и обдавать кипятком детскую посуду и игрушки.
Во время приготовления также нужно соблюдать несколько правил:
- для обработки сырых продуктов используйте отдельные кухонные приборы;
- отдельно готовьте и храните сырые и готовые к употреблению пищевые продукты;
- хорошо проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу;
- мойте и обдавайте кипятком фрукты и овощи, особенно в случае потребления их в сыром виде;
- не употребляйте продукты с истекшим сроком годности;
- не давайте маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца и др.
При хранении и транспортировке продуктов следует использовать чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов).
Помните, что пить воду нужно только из проверенных источников, а лучше употреблять бутилированную или охлажденную кипяченую воду.
Симптомы заболевания
Симптомами острой кишечной инфекции являются:
- повышение температуры тела;
- головная боль;
- интоксикация;
- рвота;
- жидкий стул;
- боль в животе;
- высыпания на коже.
При появлении первых симптомов нужно сразу обратиться к врачу, ведь самолечение в таких случаях может привести к значительным осложнениям.
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