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Ученые назвали главную причину старения людей

Ученые пришли к выводу, что люди начинают стареть из-за того, что их антивозрастные системы перестают работать.

Старіння

Исследователи из Университета Майами изучили гены, отвечающие за старение и узнали, что в возрасте 50-60 лет антивозрастные системы перестают работать, из-за чего люди и начинают быстрее стареть.

Ученые считают, что такая тенденция связана с эволюцией генома и продолжительностью жизни человека.

Сейчас средняя продолжительность жизни людей в мире составляет 70 лет, а работа генетической регуляции заканчивается раньше, поскольку эволюция, скорее всего, не предусматривала такой долгой жизни людей.

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В ходе исследования ученым также удалось выяснить, что в процессе старения организма человека участвуют малоизученные небелковые кодирующие гены.

К слову, ученые проанализировали спортивные события и смогли определить границу человеческой выносливости.

Источник: EurekAlert

Фото: Dreamstime

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