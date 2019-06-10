Развитию пищевой аллергии способствует регулярное употребление фаст-фуда. В зоне наибольшего риска дети.
Появление пищевой аллергии может быть связано с регулярным употреблением фаст-фуда.
К таким выводам пришли ученые Неаполитанского университета в Италии.
Для этого они наблюдали за детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. У части детей была пищевая аллергия. После сравнения их пищевых привычек, условий жизни и лабораторных анализов исследователи нашли у них общие черты.
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У аллергиков обнаружили чрезмерное употребление фаст-фуда. Кроме того, анализы показали наличие в организме превышенного количества продуктов гликования.
Такие молекулы появляются во время длительной тепловой обработки пищи, содержащей много сахара. Они плохо разлагаются и выводятся из организма.
Кроме пищевой аллергии, продукты гликования могут вызвать диабет и атеросклероз, болезнь Альцгеймера и другие заболевания, связанные с хроническим воспалением.
Ранее Факты ICTV писали о том, что у человечества развивается аллергия на алкоголь.