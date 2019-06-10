Детская вода ТМ Малиш, которую производит Хорольский завод детских продуктов питания, создана специально для детского питания и соответствует всем специальным требованиям.

При изготовлении воды ТМ Малыш Хорольский завод детских продуктов питания придерживается всех установленных норм. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– Вода ТМ Малиш добывается из собственных артезианских скважин глубиной 175 м, у нее естественно сбалансированный состав, она не поддается искусственной минерализации, не содержит консервантов и антибиотиков. Скважины расположены непосредственно на месте производства, что позволяет сохранить все полезные свойства воды, необходимые для растущего организма ребенка, – отмечается в сообщении.

Кроме того, на Хорольском заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью ISO, HACCP и HALAL, что соответствует требованиям международных стандартов.

В пресс-службе объясняют, почему к детской воде предъявляются столь высокие требования. Как оказалось, любой недочет в ее составе может навредить здоровью ребенка. Например, употребление воды с высокой концентрацией соли может вызвать серьезную нагрузку на почки ребенка.

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Чрезмерное содержание ионов может спровоцировать нарушение водно-солевого баланса. А это, в свою очередь, может вызвать нежелательную задержку воды в организме малыша. Плохой микробиологический уровень воды (гарантированное отсутствие вредных примесей и микроорганизмов) навредит пищеварению ребенка.

– Чтобы вода не только утоляла жажду, но и обеспечивала организм ребенка необходимыми минеральными веществами, нужно отдавать преимущество продукту, созданному специально для детского питания, – подчеркивают в пресс-службе предприятия.

Также вода ТМ Малиш получила знак отличия Центра экспертиз Тест.

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