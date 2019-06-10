PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Воду Малиш производят по всем особенностям детского питания

Партнёрский материал

Детская вода ТМ Малиш, которую производит Хорольский завод детских продуктов питания, создана специально для детского питания и соответствует всем специальным требованиям.

Воду Малиш производят по всем особенностям детского питания

При изготовлении воды ТМ Малыш Хорольский завод детских продуктов питания придерживается всех установленных норм. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– Вода ТМ Малиш добывается из собственных артезианских скважин глубиной 175 м, у нее естественно сбалансированный состав, она не поддается искусственной минерализации, не содержит консервантов и антибиотиков.

Скважины расположены непосредственно на месте производства, что позволяет сохранить все полезные свойства воды, необходимые для растущего организма ребенка, – отмечается в сообщении.

Кроме того, на Хорольском заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью ISO, HACCP и HALAL, что соответствует требованиям международных стандартов.

В пресс-службе объясняют, почему к детской воде предъявляются столь высокие требования. Как оказалось, любой недочет в ее составе может навредить здоровью ребенка. Например, употребление воды с высокой концентрацией соли может вызвать серьезную нагрузку на почки ребенка.

Читайте: Какая вода полезна для питья – советы Супрун

Чрезмерное содержание ионов может спровоцировать нарушение водно-солевого баланса. А это, в свою очередь, может вызвать нежелательную задержку воды в организме малыша. Плохой микробиологический уровень воды (гарантированное отсутствие вредных примесей и микроорганизмов) навредит пищеварению ребенка.

– Чтобы вода не только утоляла жажду, но и обеспечивала организм ребенка необходимыми минеральными веществами, нужно отдавать преимущество продукту, созданному специально для детского питания, – подчеркивают в пресс-службе предприятия.

Также вода ТМ Малиш получила знак отличия Центра экспертиз Тест.

Напомним, ранее мы писали, где в Киеве пройдет капитальный ремонт бюветов с питьевой водой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Каши “Малышка” теперь в новом дизайне
Какая вода полезна для питья – советы Супрун
В Киеве отремонтируют 33 бювета (АДРЕСА)
Центр Экспертиз Тест отметил высокое качество смеси Малиш
Каким детским смесям отдают преимущество украинские мамы
С крана к столу: в Кракове вторая в мире вода из-под крана по качеству
Еда, которая нас убивает: мясо с сальмонеллой и йогурт со стафилококком
Отключат ли украинцам воду из-за недостатка хлора и какой выход находят города
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка