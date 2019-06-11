Симптомы этой острой инфекционной патологии у детей – высокая температура, характерная коревая сыпь, боль в горле, кашель, выраженная интоксикация организма. Заболеть корью может любой ребенок или даже взрослый, причем корь может протекать с серьезными осложнениями и иногда приводить к летальному исходу.

Факты ICTV узнали у врача-педиатра, координатора образовательного проекта Научные пикникиАнастасии Быковой-Шелевицкой о том, что нужно знать, чтобы не заболеть корью.

Дальше – прямая речь эксперта.

Как узнать, есть ли иммунитет к кори

– Можно сдать анализ крови на иммуноглобулины (Ig G) к кори.

Эти анализы доступны почти во всех частных лабораториях. Стоимость – около 200-400 грн.

Или, если нет свидетельств о проведении прививок, можно провести вакцинацию без предварительного анализа.

Это не будет вредным даже при условии, если ранее прививки были сделаны.

Я вакцинирован, все будет в порядке?

– Почти невозможно заболеть, если вакцинация была проведена дважды и по всем правилам (техника выполнения инъекции, условия транспортировки и хранения вакцины не были нарушены).

Однако, нарушение этих правил иногда, к сожалению, встречаются. Конечно, могут быть случаи болезни, но это происходит очень редко с вышеописанными условиями.

Если больной корью с прививками, болезнь будет действовать иначе?

– Если такая ситуация все же произошла, то болезнь будет протекать легче.

Я не помню, делал ли вакцину

– По международным рекомендациям, в случае, когда количество или вообще наличие ранее полученных прививок неизвестно, считается, что прививок нет.

Поэтому необходимо проходить прививки дважды с интервалом минимум месяц между первой и второй дозой.

Если раньше было проведено только одну прививку, все равно надо сделать еще и вторую. Две прививки предоставляют пожизненный иммунитет и в ревакцинации не нуждаются.

Я сделал прививку. Что еще посоветуете?

– Если сделали прививки – вы защищены от кори.

Корь – очень заразная болезнь, поэтому какой-то особой профилактики кроме вакцинации не существует.

Ее заразность составляет 90-99%. Конечно, можно ограничить посещение общественных мест, отказаться от общественного транспорта. Но, понятно, что сделать это совсем и надолго невозможно.

К тому же корь очень коварная болезнь из-за того, что человек становится заразным за два дня до появления первых симптомов. Первые симптомы очень похожи на обычную простуду.

Контактировал с больным корью. Шансов избежать проблем нет?

– Есть такое понятие, как экстренная профилактика. То есть предотвращение болезни осуществляется после того, как человек контактировал с больным корью и не имеет прививок или имеет только одну, или нет сведений об иммунизации.

Если такой контакт состоялся, в течение первых 72 часов проводится вакцинация.

Если до проведения прививки есть противопоказания, например ВИЧ-инфекция, беременность, первичный иммунодефицит, иммуносупрессивная терапия, то профилактика проводится человеческим иммуноглобулином в течение 6 дней после контакта.

Если заболел корью, что самое худшее может произойти?

У одного из двадцати больных корью возникает пневмония (воспаление легких). Это самая частая причина смерти среди маленьких детей.

Примерно у одного на тысячу больных возникает энцефалит (воспаление мозга), который может вызвать судороги, глухоту или умственную отсталость.

Один-два человека из тысячи заболевших корью умирают.

Очень опасная корь для беременных женщин, поскольку может спровоцировать выкидыш или патологические изменения в развитии ребенка.

Также, поскольку вирус атакует иммунные клетки, может произойти обострение хронических болезней и чувствительности организма к другим болезням в течение нескольких месяцев после кори.

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Богдан Аминов.