Как уберечься от духоты и действовать при тепловом ударе – читайте в материале.
В Украину пришло настоящее лето с палящим солнцем и адской жарой. Как перенести жару и оказать помощь при тепловом ударе – читайте в материале.
Поддерживайте прохладу в комнате
Для этого необходимо днем закрывать окна и завешивать их темными шторами. А на ночь наоборот стоит открывать окна.
Если же помещение оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.
Пейте больше воды, но без фанатизма
Не забывайте вовремя пополнять запасы воды в организме. Поставьте графин на рабочем столе, носите с собой удобную бутылку, бросайте в воду лимон, мяту или ломтики огурцов — так еще свежее.
Полегче с едой
Не налегайте на жирные блюда. Отдайте предпочтение продуктам богатым жидкостью: в темной зелени, кроме витаминов и полезной клетчатки, содержится много воды.
Не находитесь долго на солнце
Лучше не выходить на улицу в пик жары (с 12.00 до 16.00), чтобы избежать теплового или солнечного удара. Также пытайтесь находиться в тени.
Не употребляйте алкоголь
Спиртное обладает мочегонным эффектом, а значит, налегать на него — путь к обезвоживанию. К тому же, будучи пьяным, легко потерять бдительность и принять симптомы теплового удара (головную боль, тошноту, учащенное сердцебиение) за эффект спиртного.
Одевайтесь правильно
Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, а также не забудьте о головном уборе и солнцезащитных очках.
Красивую, но неудобную обувь спрячьте подальше. Остановитесь на легких кожаных туфлях (если это диктует дресс-код), дышащих кроссовках.
Последствиями перегрева на солнце может стать тепловой удар.
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Симптомы теплового удара:
– Тошнота;
– Головокружение;
– Потеря равновесия;
– Отдышка;
– Повышение температуры;
– Обильное потоотделение.
Первая помощь при тепловом ударе:
- Помогите больному перейти в затененное, хорошо проветриваемое помещение;
- Снимите одежду;
- Помогите принять горизонтальное положение, если это невозможно посадите больного на стул со спинкой;
- Дайте больному валидол (под язык), мятных капель или мятный леденец – это облегчит дыхание и общее состояние;
- Дайте выпить пострадавшему подсоленной воды не менее 1 литра, за несколько приемов;
- Охлаждайте тело, смачивая его водой. Намочите полотенце и оберните им голову, увлажните одежду и открытые участки, это позволит вам снизить температуру тела до оптимальной.
- При тяжелых формах заболевания может потребоваться закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, инъекции дантролена;
- Даже если все идет относительно благополучно, не рискуйте, вызовите скорую помощь.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали советы, как спастись от жары без кондиционера.