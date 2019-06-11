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Ученые назвали причину преждевременной смерти среди молодежи

Причиной преждевременной смерти среди молодых людей является недостаточное употребление овощей и фруктов.

Ученые назвали причину преждевременной смерти среди молодежи

Причиной преждевременной смерти среди молодежи от сердечно-сосудистых заболеваний является неправильное питание.

Каждый из семи случаев смерти от сердечно-сосудистых болезней связан с низким употреблением фруктов, один из 12 случаев – с недостаточным употреблением овощей.

Отсутствие овощей и фруктов в большей степени влияет на здоровье молодых людей, особенно — мужчин. Фрукты и овощи – источник калия, магния, клетчатки, антиоксидантов и фенолов, которые снижают кровяное давление и уровень холестерина.

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К такому выводу пришли специалисты Американского общества питания.

По мнению ученых, оптимальный объем фруктов – 300 грамм в день. Овощей в ежедневном меню должно быть не меньше 400 граммов.

К слову, ранее ученые назвали главную причину старения людей.

Источник: MedicalXpress

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