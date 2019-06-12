Медицина-онлайн сейчас очень популярна и люди вместо того, чтобы сходить к врачу, консультируются в сети. Чем опасны онлайн-медики – далее в материале.

Онлайн-медики – это удобно, доступно и время на дорогу в больницу тратить не нужно. Но это опасно, ведь за монитором компьютера может сидеть обычный мошенник. Это может быть человек без образования, без практики. Даже если это и врач, проверить профессионал он или нет вы не сможете.

– Появилось какое-то пятно на коже, люди думают, может где-то синяк, может где-то поцарапался, на самом деле это может быть уже рак. И этот пациент пытается лечиться в интернете, тем самым продлевает время и мы получаем метастазы 1,2,3,4 стадии и затем смерть этого пациента, потому что он просто не сходил, потому что он просто написал пост, кто ответил, кто пошел на диалог, – говорит врач Ярослав Вус.

Контактировать с врачом через сеть можно, но со своим врачом, которому вы доверяете, с которым подписали декларацию, который вас обследовал. Он знает вашу проблему предметно, а не через интернет.

– Если вы пользуетесь советами какого-то сайта, вы не можете иметь гарантий, что там действительно советы дает врач. Вероятность получить недостоверную информацию – чрезвычайно высока. А это ваше здоровье! Что может быть ценнее здоровья. Не рискуйте своим здоровьем таким образом, – предостерегают в Министерстве здравоохранения.

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