Море, солнце и горячий песок – настала пора отпусков! Как не омрачить отдых проблемами со здоровьем, чем можно заразиться на пляже и как этого избежать – в материале Фактов ICTV.

Грибки, инфекционные воспалительные заболевания, холера, кишечные инфекции, ротавирусные и энтеровирусные инфекции, лептоспироз и гельминты – это самые распространенные болезни с пляжа.

– Время отдыха и важно провести его с пользой для здоровья. А для этого нужно знать скрытые опасности пляжного сезона и как уберечься. Помните, где много людей, водоемы и есть еда, там и много патогенных вирусов, бактерий и грибов, – предупреждает терапевт Юлия Поворознюк.

В первую очередь нужно выбирать пляжи, одобренные МОЗ. Список мест для купания в Киеве найдете здесь.

Но и это не все. О симптомах той или иной болезни и о правилах безопасного отдыха поговорим подробнее.

Гельминты

Это так называемые паразитические черви, которые атакуют нервную систему и организм человека в целом.

Симптомы:

Чувствительность зубов.

Во время сна возникают приступы бруксизма — спазм мышц челюсти на фоне перенапряжения нервной системы и скрежет зубами. Это приводит к стиранию зубной эмали и чувствительности зубов к холодной и горячей пище, кислоте или сладостям.

Частые покашливания

В результате стимуляции гельминтами нервных окончаний и выделения токсинов появляется кашель: периодические сухие покашливания, позже — с выделением мокроты, затем развиваются астма или пневмония.

Стремительный набор веса

Вредители очень прожорливы и вытягивают из клеток все запасы питательных веществ. Для их восполнения организм требует все больше пищи, но из продуктов получает лишь пустые калории, которые и становятся причиной набора веса.

Головная боль

Обезболивающие оказывают непродолжительный эффект, а недомогание возвращается все чаще — несколько раз в неделю.

Расстройства желудка

В первую очередь гельминты заполоняют кишечник. Поэтому первым признаком переселенцев являются всевозможные расстройства пищеварения — метеоризм, колики, тошнота, рвота, диарея или запоры.

Как не заразиться

– Выбирайте те пляжи, где нет выгула собак и котов: этот фактор повышает риск заразиться гельминтами, особенно аскаридами, токсокарами, власоглавами. Также очень важно мыть руки или использовать антисептические гели перед приемом пищи на пляже, – рассказывает врач.

Другой немаловажный аспект – это качество воды в местах для купания. Поэтому дикие пляжи не подойдут.

Лечение

Для лечения гельминтоза применяют различные виды лекарственных препаратов. Они могут быть широкого спектра действия (губительны для большинства видов гельминтов) и избирательного действия (губительны для некоторых видов гельминтов).

!!Помните Назначать антигельминтные препараты должен только доктор, основываясь на результатах лабораторных исследований.

Грибки

Достаточно пройтись голыми ногами по мокрому песку – и все, привет, грибок.

Как не заразиться

На пляжном песке обязательно есть какие-нибудь грибки. Поэтому подходить и выходить из воды лучше не босиком, а в пляжной обуви. Специалисты советуют выбирать для этого шлепки из лозы, бамбука или пробкового дерева. Еще один совет – мойте ноги после посещения пляжа.

Также лучше отказаться от такой пляжной забавы, как закапывание в песок и строительство замков с песка. Дело в том, что песок на пляже, как правило, никак не обрабатывается антисептиками либо другими дезинфицирующими веществами, поэтому уже на глубине 5-6 см создается благоприятная среда для различных инфекций.

Симптомы:

кожный зуд;

шелушение кожи;

ломкость ногтей;

волдыри.

Лечение

Для начала стоит определиться, с каким видом грибка мы имеем дело. Для этого лучше обратиться к врачу.

Кишечные инфекции

Кишечная палочка и подобные инфекции прекрасно чувствуют себя в воде. Любите нырять и глотать воду – вы в зоне риска.

Симптомы:

расстройств стула (запоры, поносы);

тошнота и рвота;

вздутие и боль в животе:

неприятный запах изо рта;

повышенная утомляемость, слабость, сонливость;

повышение температуры;

отсутствие аппетита.

Как не заразиться

Не нужно нырять и глотать воду при купании в водоемах, а также есть сомнительного качества еду.

– Сладкие скоропортящиеся продукты со сливками, сметаной, творогом -источники стафилококовой токсикоинфекции. Потому не покупайте на пляже тортики, трубочки, пирожные, домашнюю выпечку с рук. Крайне не рекомендую покупать копченую рыбу, таранку на пляже и стихийных рынках, – рассказывает Юлия Поворознюк.

Особенно восприимчивы к инфекционным болезням маленькие дети и ослабленные взрослые.

Лечение

– Тут важна история болезни, а именно, что человек ел накануне. Выяснив это, можно приступать к лечению, – говорит терапевт.

Прежде всего, стоит исключить молочные и кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи и включить питьевой режим.

Дальше прием антибиотиков по рецепту врача.

Ротавирусная и энтеровирусная инфекции

Симптомы:

тошнота с первого дня, возможна рвота;

обильный понос до 20 раз в сутки со 2 дня болезни;

повышение температуры до 38-40 градусов;

общее ухудшение состояния: слабость, сонливость, головная боль;

белый налет на языке.

Как не заразиться

Избежать заражения можно только в том случае, если вы отдыхаете на специально оборудованных пляжах и купаетесь в водоемах, вода которых регулярно берется на пробу.

Лечение

Первой основой является обильное питье – необходимо восстановить водный баланс в организме. Именно обезвоживание, а не само заболевание приводит к большей части осложнений, в некоторых случаях даже к помещению в реанимацию.

Второй основой лечения является голод. Первые три дня стоит посидеть на диете.

В обязательном порядке сразу назначают энтеросорбенты: Активированный уголь, Энтеросгель, Смекту, Полисорб, Атоксил или другие. Они необходимы для скорейшего выведения вируса и продуктов распада из организма.

!! Покажитесь врачу.

Инфекционные воспалительные заболевания

В основном это воспалительные заболевания половой сферы. Среди них – вагиноз, кольпит, цервицит и другие.

Как не заразиться

Причину медики видят в купании в водоемах во время критических дней. Безусловно, гигиенические тампоны позволяют женщине купаться во время менструации, однако это не всегда безопасно.

Дело в том, что тампон, как губка, вбирает в себя не только влагалищные выделения, но и воду, в которой купается женщина. Промокая, он наполняется бактериями, вирусами и другой живностью, обитающей в воде. Если не удалять эти гигиенические средства сразу же после купания, повышается вероятность проникновения всей этой многообразной фауны в половые пути женщины.

Не стоит и купаться при температуре воды ниже 18 градусов. Так вы не простудите мочевой пузырь и не заболеете циститом.

Лечение

В каждом отдельном случае свое лечение, поэтому стоит обратиться к врачу. Лучше не заниматься самолечением.

Холера

Холера – очень опасное заболевание, которое поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может через несколько часов привести к смерти.

Справка. Это диарейная инфекция, вызываемая при попадании в организм пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholerae.

Симптомы:

Между попаданием в организм инфекции и появлением симптомов у больного проходит от 12 часов до 5 дней.

Болезнь в большинстве случаев протекает с легкими и умеренными симптомами, в то время как у меньшинства больных развивается острая водянистая диарея с тяжелой степенью обезвоживания.

Возникают единичные судороги икроножных мышц, кистей, стоп, жевательных мышц, нестойкий цианоз губ и пальцев рук, охриплость голоса.

Как не заразиться

Прежде всего избегайте мест, где были зафиксированы очаги инфекции.

Также стоит соблюдать санитарно-гигиенические меры: обеззараживание воды, мытье рук, термическая обработка пищи, обеззараживание мест общего пользования и т.д.

Если вы собираетесь в другую страну и там велик риск заражения холерой, сделайте прививку.

Эффективность вакцины составляет 25-50%.

Длительность действия прививки 3-6 месяцев.

Лечение

Лечение надо начинать в первые часы от начала болезни. Терапия больных холерой включает первичную регидратацию (пополнение воды и солей, потерянных до начала лечения) и корригирующую компенсаторную регидратацию (коррекция продолжающихся потерь воды и электролитов).

Регидратация рассматривается как реанимационное мероприятие. Больных тяжелой формой холеры, нуждающихся в неотложной помощи, сразу госпитализируют.

В течение первых 5 минут у больного необходимо определить частоту пульса и дыхания, массу тела, взять кровь для определения относительной плотности плазмы крови, а затем начать струйное введение солевого раствора.

Лептоспироз

Одно из самых серьезных инфекционных заболеваний, с которым можно встретиться в воде. Так называемая водная лихорадка грозит тяжелыми осложнениями и даже смертью. Основные переносчики — вездесущие грызуны. От человека к человеку инфекция не передается.

Как не заразиться:

Главное – не купайтесь в водоемах, обозначенных табличкой “Купание запрещено!”.

Храните продукты во время выезда на природу в закрытой посуде. И помните, чтобы бактерии лептоспиры проникли в организм, достаточно малейшего повреждения кожи, а заражение происходит даже при мимолетном контакте с водой, где есть микробы.

Возбудитель также легко проникает через конъюнктиву глаз и слизистые оболочки.

Симптомы:

Через несколько дней после заражения температура повышается до 39—40 градусов, появляется резкая мышечная боль, которая мешает даже ходить. Бывают головокружение, тошнота, рвота, возможны возбуждение, бред, обморочное состояние.

Лечение

Если иммунитет у человека хороший, то при своевременном лечении болезнь успешно излечивается. Но, к сожалению, часто пациенты приходят к врачу слишком поздно и погибают. Поэтому сохранение жизни зависит от своевременного обращения у врачу.

Общие советы

Вопрос “как не заразиться” сводится к этим простым правилам. Соблюдайте их и вы сохраните свое здоровье и жизнь.

После купания обязательно принимайте душ с мылом, а ссадины и ранки обрабатывайте специальными средствами.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на слизистые оболочки и в рот.

Не купайтесь в грязных и не имеющих санитарного паспорта водоемах.

Не заходите в воду без купальников и плавок.

Не ныряйте с головой.

Воздержитесь от купания при температуре воды ниже 18 градусов.

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