Море, солнце и горячий песок – настала пора отпусков! Как не омрачить отдых проблемами со здоровьем, чем можно заразиться на пляже и как этого избежать – в материале Фактов ICTV.
Грибки, инфекционные воспалительные заболевания, холера, кишечные инфекции, ротавирусные и энтеровирусные инфекции, лептоспироз и гельминты – это самые распространенные болезни с пляжа.
– Время отдыха и важно провести его с пользой для здоровья. А для этого нужно знать скрытые опасности пляжного сезона и как уберечься. Помните, где много людей, водоемы и есть еда, там и много патогенных вирусов, бактерий и грибов, – предупреждает терапевт Юлия Поворознюк.
В первую очередь нужно выбирать пляжи, одобренные МОЗ. Список мест для купания в Киеве найдете здесь.
Но и это не все. О симптомах той или иной болезни и о правилах безопасного отдыха поговорим подробнее.
Гельминты
Это так называемые паразитические черви, которые атакуют нервную систему и организм человека в целом.
Симптомы:
Чувствительность зубов.
Во время сна возникают приступы бруксизма — спазм мышц челюсти на фоне перенапряжения нервной системы и скрежет зубами. Это приводит к стиранию зубной эмали и чувствительности зубов к холодной и горячей пище, кислоте или сладостям.
Частые покашливания
В результате стимуляции гельминтами нервных окончаний и выделения токсинов появляется кашель: периодические сухие покашливания, позже — с выделением мокроты, затем развиваются астма или пневмония.
Стремительный набор веса
Вредители очень прожорливы и вытягивают из клеток все запасы питательных веществ. Для их восполнения организм требует все больше пищи, но из продуктов получает лишь пустые калории, которые и становятся причиной набора веса.
Головная боль
Обезболивающие оказывают непродолжительный эффект, а недомогание возвращается все чаще — несколько раз в неделю.
Расстройства желудка
В первую очередь гельминты заполоняют кишечник. Поэтому первым признаком переселенцев являются всевозможные расстройства пищеварения — метеоризм, колики, тошнота, рвота, диарея или запоры.
Как не заразиться
– Выбирайте те пляжи, где нет выгула собак и котов: этот фактор повышает риск заразиться гельминтами, особенно аскаридами, токсокарами, власоглавами. Также очень важно мыть руки или использовать антисептические гели перед приемом пищи на пляже, – рассказывает врач.
Другой немаловажный аспект – это качество воды в местах для купания. Поэтому дикие пляжи не подойдут.
Лечение
Для лечения гельминтоза применяют различные виды лекарственных препаратов. Они могут быть широкого спектра действия (губительны для большинства видов гельминтов) и избирательного действия (губительны для некоторых видов гельминтов).
!!Помните Назначать антигельминтные препараты должен только доктор, основываясь на результатах лабораторных исследований.
Грибки
Достаточно пройтись голыми ногами по мокрому песку – и все, привет, грибок.
Как не заразиться
На пляжном песке обязательно есть какие-нибудь грибки. Поэтому подходить и выходить из воды лучше не босиком, а в пляжной обуви. Специалисты советуют выбирать для этого шлепки из лозы, бамбука или пробкового дерева. Еще один совет – мойте ноги после посещения пляжа.
Также лучше отказаться от такой пляжной забавы, как закапывание в песок и строительство замков с песка. Дело в том, что песок на пляже, как правило, никак не обрабатывается антисептиками либо другими дезинфицирующими веществами, поэтому уже на глубине 5-6 см создается благоприятная среда для различных инфекций.
Симптомы:
- кожный зуд;
- шелушение кожи;
- ломкость ногтей;
- волдыри.
Лечение
Для начала стоит определиться, с каким видом грибка мы имеем дело. Для этого лучше обратиться к врачу.
Кишечные инфекции
Кишечная палочка и подобные инфекции прекрасно чувствуют себя в воде. Любите нырять и глотать воду – вы в зоне риска.
Симптомы:
- расстройств стула (запоры, поносы);
- тошнота и рвота;
- вздутие и боль в животе:
- неприятный запах изо рта;
- повышенная утомляемость, слабость, сонливость;
- повышение температуры;
- отсутствие аппетита.
Как не заразиться
Не нужно нырять и глотать воду при купании в водоемах, а также есть сомнительного качества еду.
– Сладкие скоропортящиеся продукты со сливками, сметаной, творогом -источники стафилококовой токсикоинфекции. Потому не покупайте на пляже тортики, трубочки, пирожные, домашнюю выпечку с рук. Крайне не рекомендую покупать копченую рыбу, таранку на пляже и стихийных рынках, – рассказывает Юлия Поворознюк.
Особенно восприимчивы к инфекционным болезням маленькие дети и ослабленные взрослые.
Лечение
– Тут важна история болезни, а именно, что человек ел накануне. Выяснив это, можно приступать к лечению, – говорит терапевт.
Прежде всего, стоит исключить молочные и кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи и включить питьевой режим.
Дальше прием антибиотиков по рецепту врача.
Ротавирусная и энтеровирусная инфекции
Симптомы:
- тошнота с первого дня, возможна рвота;
- обильный понос до 20 раз в сутки со 2 дня болезни;
- повышение температуры до 38-40 градусов;
- общее ухудшение состояния: слабость, сонливость, головная боль;
- белый налет на языке.
Как не заразиться
Избежать заражения можно только в том случае, если вы отдыхаете на специально оборудованных пляжах и купаетесь в водоемах, вода которых регулярно берется на пробу.
Лечение
Первой основой является обильное питье – необходимо восстановить водный баланс в организме. Именно обезвоживание, а не само заболевание приводит к большей части осложнений, в некоторых случаях даже к помещению в реанимацию.
Второй основой лечения является голод. Первые три дня стоит посидеть на диете.
В обязательном порядке сразу назначают энтеросорбенты: Активированный уголь, Энтеросгель, Смекту, Полисорб, Атоксил или другие. Они необходимы для скорейшего выведения вируса и продуктов распада из организма.
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Инфекционные воспалительные заболевания
В основном это воспалительные заболевания половой сферы. Среди них – вагиноз, кольпит, цервицит и другие.
Как не заразиться
Причину медики видят в купании в водоемах во время критических дней. Безусловно, гигиенические тампоны позволяют женщине купаться во время менструации, однако это не всегда безопасно.
Дело в том, что тампон, как губка, вбирает в себя не только влагалищные выделения, но и воду, в которой купается женщина. Промокая, он наполняется бактериями, вирусами и другой живностью, обитающей в воде. Если не удалять эти гигиенические средства сразу же после купания, повышается вероятность проникновения всей этой многообразной фауны в половые пути женщины.
Не стоит и купаться при температуре воды ниже 18 градусов. Так вы не простудите мочевой пузырь и не заболеете циститом.
Лечение
В каждом отдельном случае свое лечение, поэтому стоит обратиться к врачу. Лучше не заниматься самолечением.
Холера
Холера – очень опасное заболевание, которое поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может через несколько часов привести к смерти.
Справка. Это диарейная инфекция, вызываемая при попадании в организм пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholerae.
Симптомы:
Между попаданием в организм инфекции и появлением симптомов у больного проходит от 12 часов до 5 дней.
Болезнь в большинстве случаев протекает с легкими и умеренными симптомами, в то время как у меньшинства больных развивается острая водянистая диарея с тяжелой степенью обезвоживания.
Возникают единичные судороги икроножных мышц, кистей, стоп, жевательных мышц, нестойкий цианоз губ и пальцев рук, охриплость голоса.
Как не заразиться
Прежде всего избегайте мест, где были зафиксированы очаги инфекции.
Также стоит соблюдать санитарно-гигиенические меры: обеззараживание воды, мытье рук, термическая обработка пищи, обеззараживание мест общего пользования и т.д.
Если вы собираетесь в другую страну и там велик риск заражения холерой, сделайте прививку.
Эффективность вакцины составляет 25-50%.
Длительность действия прививки 3-6 месяцев.
Лечение
Лечение надо начинать в первые часы от начала болезни. Терапия больных холерой включает первичную регидратацию (пополнение воды и солей, потерянных до начала лечения) и корригирующую компенсаторную регидратацию (коррекция продолжающихся потерь воды и электролитов).
Регидратация рассматривается как реанимационное мероприятие. Больных тяжелой формой холеры, нуждающихся в неотложной помощи, сразу госпитализируют.
В течение первых 5 минут у больного необходимо определить частоту пульса и дыхания, массу тела, взять кровь для определения относительной плотности плазмы крови, а затем начать струйное введение солевого раствора.
Лептоспироз
Одно из самых серьезных инфекционных заболеваний, с которым можно встретиться в воде. Так называемая водная лихорадка грозит тяжелыми осложнениями и даже смертью. Основные переносчики — вездесущие грызуны. От человека к человеку инфекция не передается.
Как не заразиться:
Главное – не купайтесь в водоемах, обозначенных табличкой “Купание запрещено!”.
Храните продукты во время выезда на природу в закрытой посуде. И помните, чтобы бактерии лептоспиры проникли в организм, достаточно малейшего повреждения кожи, а заражение происходит даже при мимолетном контакте с водой, где есть микробы.
Возбудитель также легко проникает через конъюнктиву глаз и слизистые оболочки.
Симптомы:
Через несколько дней после заражения температура повышается до 39—40 градусов, появляется резкая мышечная боль, которая мешает даже ходить. Бывают головокружение, тошнота, рвота, возможны возбуждение, бред, обморочное состояние.
Лечение
Если иммунитет у человека хороший, то при своевременном лечении болезнь успешно излечивается. Но, к сожалению, часто пациенты приходят к врачу слишком поздно и погибают. Поэтому сохранение жизни зависит от своевременного обращения у врачу.
Общие советы
Вопрос “как не заразиться” сводится к этим простым правилам. Соблюдайте их и вы сохраните свое здоровье и жизнь.
- После купания обязательно принимайте душ с мылом, а ссадины и ранки обрабатывайте специальными средствами.
- Следите за тем, чтобы вода не попадала на слизистые оболочки и в рот.
- Не купайтесь в грязных и не имеющих санитарного паспорта водоемах.
- Не заходите в воду без купальников и плавок.
- Не ныряйте с головой.
- Воздержитесь от купания при температуре воды ниже 18 градусов.
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