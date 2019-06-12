Какие симптомы и последствия менингита и как передается, смотрите в нашем материале.
Что такое менингит?
Менингитом называют воспаление оболочек головного и спинного мозга бактериального, вирусного или грибкового происхождения. Заболевание делится на гнойный и серозный менингит, а также первичный и вторичный.
Он очень быстро развивается в течение нескольких дней.
Больше всего менингиту подвержены люди со слабым иммунитетом или имеющие пороки и травмы центральной нервной системы.
Среди взрослых в повышенной группе риска находятся мужчины возрастом от 20 до 30 лет. Распространенная причина развития в этом возрасте – недостаточно серьезное отношение к различного рода воспалительным заболеваниям и отсутствие их полноценной терапии.
Дети от рождения и до 5 лет также находятся в особой группе риска, поскольку летальный исход крайне велик: каждый 20 малыш при заболевании погибает. Для защиты от этого заболевания детей рекомендуют вакцинировать.
Причиной начала менингита могут стать вирусы, бактерии, простейшие – амебы, грибки. В организм они попадают через воду, пищу, загрязненные предметы, при укусе зараженных насекомых или животных, воздушно-капельным путем.
Вторичный менингит может возникать в результате черепно-мозговых травм, инфекционных ЛОР-заболеваний (отит, синусит), воспаления легких, сахарного диабета, цирроза печени, хронических болезней.
Симптомы менингита
Менингит может проявляться так:
- высокая температура и озноб;
- головная боль;
- спутанность и потеря сознания;
- сонливость;
- мышечная слабость;
- ригидность затылочных мышц (повышение их тонуса);
- судороги;
- светобоязнь, повышенная кожная чувствительность, реакция на звуки;
- конъюнктивит;
- потеря аппетита, тошнота, рвота;
- кожная сыпь (в виде звездочек);
- повышение частоты сердечных сокращений.
Очень часто предвестником заболевания становится ОРВИ. При подозрении на воспаление мозга человека нужно как можно быстрее госпитализировать и начать лечение, поскольку менингит может иметь очень серьезные последствия.
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В самых тяжелых случаях болезнь вызывает либо слабоумие, либо паралич дыхательных путей, который становится причиной смерти больного. Детский менингит может стать причиной задержки психического и физического развития, вегетативных расстройств.
Лечение менингита
Лечение заболевания проходит в стационарных условиях в инфекционном отделении. После того, как возбудитель будет определен, назначается соответствующее лечение противовирусные, или антибактериальные препараты либо антибиотики. Иногда может понадобиться применение успокоительных или противосудорожных препаратов. Пациенту будет необходим постельный режим и обильное питье.
Если лечение начали вовремя, то уже через 7-10 дней анализы спинномозговой жидкости улучшатся, а улучшение состояния больного начнется на 3-4 день.
Профилактика менингита
Застраховаться от этого заболевания невозможно. Но существуют меры профилактики и гигиены, которые существенно снижают риск развития менингита:
- вакцинация для детей. Она действует 3-4 года;
- употребление только кипяченной или бутилированной воды;
- тщательная термическая обработка пищи;
- отказ от купания в стоячих водоемах;
- соблюдение личной гигиены;
- укрепление иммунитета: прием витаминных комплексов, выполнение физических упражнение;
- избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса и т.д.
Напомним, в сентябре прошлого года от менингококковой инфекции на Закарпатье умерла 8-летняя девочка.