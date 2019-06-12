Обувь на высоком каблуке может вызвать определенные проблемы со здоровьем. Однако если соблюдать простые правила, то их ношение можно сделать более безопасным.

Об опасности обуви на высоких каблуках рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Обувь на высоких каблуках увеличивает риск возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и травм. Однако они повышают уверенность в себе. Высокие каблуки могут изменять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллового сухожилия и сокращения икроножных мышц. Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени, увеличить риск появления дегенеративных изменений в суставах и остеоартроза. На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблуки, тем сильнее давление. Высокие каблуки и слишком узкая обувь увеличивает риски появления вальгусной деформации стопы – когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются.

Как уменьшить риски от ношения высоких каблуков:

Выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц.

Выбирайте просторную обувь. Слишком узкая может привести к врастанию ногтей.

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Помните, что чем больше вес, тем больше силы действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков.

Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды, и может натереть ногу до крови.

Ранее Ульяна Супрун рассказала о том, чем полезны такие летние ягоды как черешня, вишня и шелковица.