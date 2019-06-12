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Факты / Lifestyle

Топ-5 фактов о вреде обуви на высоких каблуках

Обувь на высоком каблуке может вызвать определенные проблемы со здоровьем. Однако если соблюдать простые правила, то их ношение можно сделать более безопасным.

Топ-5 фактов о вреде обуви на высоких каблуках

Об опасности обуви на высоких каблуках рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

  1. Обувь на высоких каблуках увеличивает риск возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и травм. Однако они повышают уверенность в себе.
  2. Высокие каблуки могут изменять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллового сухожилия и сокращения икроножных мышц.
  3. Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени, увеличить риск появления дегенеративных изменений в суставах и остеоартроза.
  4. На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблуки, тем сильнее давление.
  5. Высокие каблуки и слишком узкая обувь увеличивает риски появления вальгусной деформации стопы – когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются.

Как уменьшить риски от ношения высоких каблуков:

Выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц.

Выбирайте просторную обувь. Слишком узкая может привести к врастанию ногтей.

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Помните, что чем больше вес, тем больше силы действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков.

Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды, и может натереть ногу до крови.

Ранее Ульяна Супрун рассказала о том, чем полезны такие летние ягоды как черешня, вишня и шелковица.

Фото: Dreamstime

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