Неправильное питание, курение и стрессы – причины, по которым мужчины после 40 лет начинают набирать лишний вес.

Как убрать живот мужчине – с чего стоит начать:

Перестать есть перед телевизором или в процессе просмотра видеоконтента на других устройствах. Ставьте четкие цели: не “похудеть к лету”, а “похудеть на 4 кг”. Начните с правильного питания, а потом плавно переходите на диету. На правильном питании стоит оставаться до конца жизни. Купите абонемент в спортзал и определитесь с тренером. Изучите врага. Разберитесь в процессах сжигания жира в теле. Научитесь отказывать себе во вредной еде.

7 простых правил, которые позволят убрать жир с живота и боков довольно быстро.

1. Пересмотрите привычки питания

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Это не значит, что надо истощать свой организм голоданием и изнурительными физическими нагрузками. Все должно быть в меру! Более того, чтобы ваш организм смог плавно перестроиться, для начала необходимо пересмотреть свой рацион.

В первую очередь откажитесь от продуктов с высоким гликемическим индексом – их еще называют быстрыми углеводами (белый хлеб, сдоба, картофель, сахар).

Больше ешьте свежих овощей и фруктов, а также измените способ приготовления блюд. Поверьте, запеченная в духовке или приготовленная на пару еда тоже может быть вкусной. Наградой будет такой желанный плоский живот.

2. Ставьте ежемесячную цель

Начните с малого! Чем реальнее цель – тем больше шансов достичь успеха. Скажем, похудеть на 2 кг за неделю. Это только кажется, что мало, а за месяц получается целых 8 кг. Если же вы поставите перед собой нереально большую цель – быстро разочаруетесь.

3. Простая диета

Забудьте об очень жестких диетах. Да! Живот быстро уйдет, но сброшенные килограммы вернутся еще быстрее. Поэтому мужчинам лучше начать с соблюдения таких простых диет, как средиземноморская (единственная система питания, в 2010 году признанная ЮНЕСКО национальным культурным наследием) или палеодиета (популярна среди голливудских звезд и топ-моделей). Это поможет заметно снизить вес уже в первые недели, даже без занятий спортом.

4. Аккуратно переходите к спорту

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Тем более, если вы никогда им не занимались. Это может только навредить и закончиться травмами, а не потерей веса. Лучше начать с ежедневных пеших прогулок по 30 минут, затем можно переходить к бегу трусцой, скажем, перед ужином. Вы и взбодритесь после тяжелого рабочего дня, и отвлечетесь от всех проблем. Если не любите бегать, можно кататься на велосипеде.

5. Гуру в сжигании жира

Первые результаты всегда окрыляют, но, чтобы они были стойкими, необходимо изучить теорию о том, как именно организм избавляется от жира. Так вы станете настоящим экспертом в похудении.

6. Мышцы вместо жира

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Важно разделять цели по сжиганию лишнего жира и по набору мышц, потому что организм не может их эффективно совмещать.

7. Железный пресс

Кубики пресса есть у каждого человека, просто у многих они скрыты под слоем жира. При этом только правильное питание, а не физические упражнения, делают живот плоским. Поэтому приступать к выполнению упражнений для укрепления брюшного пресса необходимо после того, как живот перестанет выглядывать из-под футболки.

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