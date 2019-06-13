Будущую маму больше всего беспокоит безопасность ее ребенка. Каждая семья старается предусмотреть любые проблемы или осложнения, которые могут возникнуть во время беременности и родов. Факты ICTV узнали, как обезопасить жизнь новорожденного в случае осложнений.

Преждевременные роды, осложнения во время них, пороки у новорожденного, требующие хирургического вмешательства – до недавнего времени во всех этих ситуациях семья могла рассчитывать только на собственные силы.

При этом стоимость некоторых видов помощи очень высока – это касается, в частности, выхаживания недоношенных новорожденных и ситуаций, когда необходимо хирургическое вмешательство после рождения и тому подобное.

Родильный дом Лелека – первое и единственное медицинское учреждение в Украине, которое предоставляет специализированную высококвалифицированную акушерско-гинекологическую и неонатологическую медицинскую помощь с внедренной системой страхования медицинских рисков.

В Лелеке все пациенты могут воспользоваться страховыми продуктами – страховой полис Защищенная беременность, предусматривающий покрытие расходов, связанных с медицинскими рисками во время беременности, в том числе преждевременными родами, и страховой полис Безопасные роды, который входит в большинство пакетов по ведению родов или может быть приобретен отдельно.

Практика внедрения страхования беременности в странах Европы, Израиля и США очень хорошо себя зарекомендовала, а специалисты роддома Лелека решили применить такой опыт для того, чтобы обеспечить квалифицированную помощь и защиту украинским женщинам.

В январе 2017 года был введен страховой продукт Безопасные роды. Эта программа страхования рекомендуется беременным женщинам на последних неделях, которые заключают договор по ведению родов.

Учитывая быстрые темпы развития роддома Лелека, была разработана новая программа, рассчитанная для женщин на ранних сроках беременности (6-20 неделя), независимо от места ведения беременности.

Программа Защищенная беременность позволяет возместить расходы на детскую реанимацию и преждевременные роды.

На самом деле идея очень проста и сводится к тому, что мы должны заниматься лечением пациентов, а не поиском денег и рассказами о тяжелом материальном положении, – отмечает Зукин Валерий Дмитриевич, генеральный директор роддома Лелека.

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Наиболее затратная часть – выхаживание новорожденного в условиях детской реанимации, поскольку в среднем стоимость таких услуг составляет от 250 тыс. до 450 тыс. грн. Это достаточно весомая сумма для родителей, которые сталкиваются с подобной проблемой, и не всегда есть возможность оперативно помочь своему ребенку.

В таком случае страховая компания возмещает роддому расходы, связанные с выхаживанием детей. Все вопросы со страховой компанией согласовывает роддом, а пациенты, получив медицинскую помощь в полном объеме, счастливые едут домой.

В 2018 году программа страхования Защищенная беременность расширилась, учитывая специфику протекания беременности во втором триместре. Беременные женщины могут до 20 недель заключить договор страхования и получить максимальную защиту при условии наблюдения беременности в женских консультациях родильного дома Лелека.

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Страховые пакеты Безопасные роды и Защищенная беременность гарантируют получение квалифицированной медицинской помощи на базе роддома Лелека в случае возникновения осложнений во время беременности и родов.

Оксана Доротюк