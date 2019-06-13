Об изменениях в схеме лечения ВИЧ-инфицированных людей – читайте в материале Фактов ICTV.

Отныне в Украине пациентов с ВИЧ будут лечить бесплатно от первого дня после теста и пожизненно.

– Раньше вы должны были прожить 7-9 лет с вирусом иммунодефицита. Перепробовать все схемы лечения, а затем вам уже были доступны эти медикаменты, – рассказывает глава правления ОО Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД Дмитрий Шерембей.

Недавно Министерство здравоохранения Украины утвердило новый протоколом лечения инфицированных ВИЧ.

Его основали в стандартах Всемирной организации здравоохранения в области лечения вируса иммунодефицита человека. Мы – первая страна в Восточной Европе и Центральной Азии, которая его придерживалась.

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В основе лечения в Украине станет новый препарат, который называется Долутегравир. Он пока признан Всемирной организацией здравоохранения как эффективный и лучший метод лечения ВИЧ-инфекции.

Его нужно принимать один раз в день, и он комбинируется с другими препаратами.

-Стоимость этого препарата в настоящее время составляет 5 грн 40 коп в день. То есть мы сможем лечить не только эффективным, но и экономически выгодным препаратом, – объясняет генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

Изменения по установлению диагноза ВИЧ-инфекции.

Врачи больше не будут проводить дополнительные обследования пациентам с ВИЧ, чтобы назначить лечение. Такие, как рентген легких, УЗИ органов, кардиограмму сердца и другие. А значит пациент сможет быстрее начать терапию.

Еще одно новшество касается профилактики ВИЧ-инфекции для людей с повышенных групп риска. Например, когда один из партнеров инфицирован ВИЧ, другой – нет. Или на употребляющих инъекционные наркотики или предоставляют за деньги сексуальные услуги.

Препараты будут давать бесплатно. Которые будут закупать за средства государственного бюджета.

За последние три года количество больных ВИЧ в Украине выросло втрое, сообщает центр Общественного здоровья. А каждый второй не знает о своем диагнозе. Поэтому врачи настаивают – нужно проверить свой статус благодаря быстрому тестированию.

Напомним, 5 июня Минздрав утвердил протокол новых стандартов лечения и профилактики ВИЧ.