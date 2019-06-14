День донора крови отмечают 14 июня. Какова ситуация с донорством в Украине, как сдать кровь и могут ли вам отказать в ее предоставлении – в материале Фактов ICTV.

Всемирный день донора крови уже традиционно отмечают 14 июня. Дата является символической, поскольку в этот день родился врач-иммунолог Карл Ландштейнер, открывший группы крови.

Ежедневно миллионы человек нуждаются в переливании крови.

За один раз донор, в зависимости от веса и пола, сдает 350-450 мл крови, но даже такой объем может спасти в среднем три жизни. А сама процедура с предыдущим медосмотром занимает в среднем 20 минут. Стоит ли говорить, что каждая сдача – это сверхважно?

Донация в Украине

В Украине культура донорства крови недостаточно развита. Например, в Киеве только 7 человек из 1000 становятся донорами. Норма ВОЗ – 35.

Всеукраинская статистика утверждает, что на 1000 жителей ежегодно приходится 11,28 донаций. Для развитых стран мира цифра должна составлять 33.

Мы попытались определить, почему так мало людей готовы делиться кровью. Ответ большинства – страх. Это или страх самой процедуры, или же страх нестерильных инструментов.

Если боязнь крови – это проблема психологическая, то вторая – скорее стереотип. Предметы для забора крови – одноразовые и стерильные. Для большей уверенности можно попросить медработников раскрыть шприц и иглу в вашем присутствии.

Ирина Славинская, основательница проекта рекрутинга доноров крови ДонорUA и руководительница отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Минздрава Украины, рассказывает о проблемах донорства в Украине. Она отмечает, что 70% доноров – разовые, что негативно влияет и на качество крови, и на сам процесс донорства.

– Если все аспекты на должном уровне, то и результат – развитая культура донорства. А поскольку в каждом элементе все “хромает” – программы нет, информационной кампании нет, или она очень точечная, станции переливания нуждаются в ремонте, коммуникация на них хромает.

Сейчас Ирина на уровне государства работает над системными решениями для того, чтобы изменить возникшую ситуацию.

Как стать донором крови?

Стать донором легко, но надо помнить о некоторых правилах. Сдавать кровь могут люди, достигшие совершеннолетия и весом более 50 кг.

Однако к процедуре необходимо подготовиться. Подробнее о том, как это сделать – в инфографике ниже.

Кроме того, если у вас озноб, головокружение, головная боль или слабость – от процедуры донорства в этот день лучше отказаться.

Важно понимать, что это далеко не исчерпывающий список противопоказаний. Они бывают временные или абсолютные, когда сдавать кровь ни в коем случае нельзя. Если вы сомневаетесь, можно ли вам стать донором, лучше проконсультироваться у врача.

Места, где можно сдать кровь, можно посмотреть здесь.

Почему я стал донором?

Мы спросили у киевлян, что заставляет их регулярно сдавать кровь и почему они решились на эту процедуру.

Софии 21 и уже три года она системно сдает кровь. Ее мотивирует сама возможность помогать тем, кто не виноват в своей болезни.

– Я сдаю кровь, потому что это меньшее, чем мы можем помочь. У меня A (II) Rh+ группа крови. Часто говорят, что это распространенная группа, поэтому не так важно ее сдавать. Но здесь все с точностью наоборот – чем больше людей с A (II) Rh+ группой крови, тем больше нуждающихся.

Своим опытом поделилась и Ирина, основательница ДонорUA:

– Я, на самом деле, боюсь крови – теряю сознание от вида этой жидкости. Но я девять раз донор. Когда передо мной стоит вопрос – спасти жизнь или потерять сознание, я выбираю первое. Я думаю, что это лучшая мотивация.

А Агнесса, которой 22 года, называет себя супергероем сегодняшнего дня – она ​​бескорыстно помогает людям, которые даже не знают ее имя.

– Я хочу всем помочь, но часто на это не хватает денег. А донорство – это то, что позволяет мне делать это бесплатно. Кровь – это то, что восстанавливается. Мне же от этого не убудет, а для кого-то эти 300-400 мл могут стать жизненно необходимыми.

Есть и те, кто получил негативный опыт. 32-летний Артур, например, столкнулся с некомпетентностью:

– Всегда сдавал кровь в Охматдете. Однажды поехал сдавать в Киевскую городскую больницу №12, а там ужастные условия, не приспособлены места для сдачи. Я все же сдал, пришел через неделю узнать анализы, а они сказали, что у меня проблемы с печенью и я не могу быть донором. Я испугался, прошел углубленное обследование – оказалось, что со мной все впорядке. Кровь мою в больнице заразили – в итоге, они и мое время потратили и человеку, для которого я сдавал, она не досталась.

Поиск доноров крови – кто должен заниматься?

Социальные сети переполнены постами о срочных сборах крови. Люди ищут доноров для родных или знакомых. Но разве человек, который нуждается в переливании, сам должен заботиться о поиске крови?

Мы поговорили с волонтером инициативы Среды в Охматдете Екатериной Даценко.

– Иногда люди от страха, а не реальной нехватки крови, о которой бы им сказали медики, начинают самостоятельно искать доноров.

Однако, если в медицинском учреждении нет необходимой крови или ее компонентов, оно должно обратиться в другое учреждение.

– Для оформления подобного обращения учреждение должно заключать договор, где согласуется такой “обмен”. Насколько мне известно, он может быть натуральным (кровь – на кровь, компоненты – на компоненты) или оплачиваться самим учреждением без привлечения средств пациента, – рассказывает Екатерина.

Поэтому если в медучреждении вам предлагают самостоятельно искать кровь для родных или просят за это деньги – сначала выясните, сделали ли врачи все возможное со своей стороны.

Екатерина Даценко объясняет:

– На практике договоры заключаются выборочно, и в лучшем случае, когда посылается запрос на необходимую кровь или компоненты, часто он не удовлетворяется (учреждение, которому прислали запрос, может иметь такую ​​кровь или компоненты, но не в избытке, а распределенные между своими пациентами).

И помните: донорство – конфиденциальная процедура. Генетическую информацию о доноре нельзя разглашать третьим лицам.

Донорство – это полезно

Сдавать кровь – это не только о добре тем, кто в ней нуждается. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, например, приводит пять причин пользы донорства крови и ее компонентов для самого донора:

Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний. У доноров меньшие шансы заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани. Значительно снижается риск заболеть гемохроматозом (нарушение обмена железа, вследствие чего оно накапливается в органах). Меньше проявлений воспаления и выше антиоксидантный статус, то есть они лучше обезвреживают свободные радикалы. Перед сдачей крови донору проводят бесплатный анализ на гемоглобин, ВИЧ, гепатиты В,С и сифилис.

– В мире 40% людей могут быть донорами. Из них становятся около 1-2%, – рассказывает Ирина Славинская.

Получается, стать одним из этих 2% может почти каждый третий. Ни деньги, ни дорогие медикаменты не могут спасти человека, если ему требуется кровь. И только донорам это под силу.