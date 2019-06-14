Запорожская область рассматривается как эпидопасная зона, поскольку именно здесь случаи ботулизма регистрируются регулярно.

С начала 2019 года в Запорожской области зарегистрировано пять случаев ботулизма с шестью пострадавшими, два человека умерли.

Причина отравления – употребление рыбы, приготовленной с нарушением технологического процесса и условий хранения.

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Сейчас в реанимации Запорожской областной инфекционной клинической больницы в крайне тяжелом состоянии жительница города Каменка-Днепровская.

Женщина употребляла сайру холодного копчения.

В Украине по состоянию на 1 июня эксперты Госпродпотребслужбы расследовали 40 случаев ботулизма, при которых пострадало 46 человек, из которых трое умерли.

В феврале на Запорожье мать и дочь отравились рыбными консервами из карася, приготовленными осенью в домашних условиях.

Источник: Держпродспоживслужба