День донора во всем мире отмечают 14 июня, посвятив его тем, кто добровольно сдают кровь ради спасения чужой жизни. Факты ICTV рассказали о важности и значении донорства, правилах сдачи крови и пользе этой процедуры для здоровья.

14 июня отмечают Всемирный День донора – ежегодный международный праздник в честь людей, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь ради спасения чьей-то жизни.

Начиная с 2005 года, 14 июня во всем мире проходит День донора. Праздник был основан на Всемирной ассамблее здравоохранения в Швейцарии.

Его дата была выбрана в честь дня рождения лауреата Нобелевской премии Карла Ландштейнера, ученого, который открыл группы крови человека.

Донорство в Украине

В Украине каждый день жизни тысяч больных находятся под угрозой из-за недостатка донорской крови. Это и люди, попавшие в аварию, и нуждающиеся в операциях от кишечной непроходимости до пересадки органов, это женщины, которым предстоит кесарево сечение.

Но переливания крови делают не только при больших кровопотерях. Существует целый ряд заболеваний, лечение которых невозможно без систематических переливаний крови и компонентов крови.

– Это тяжелейшие гематологические заболевания – гемофилия, рак крови, апластическая анемия, заболевания иммунной системы. Лечение этих заболеваний может длиться годами, и без переливаний такие больные обречены на смерть, – рассказывает врач.

Кроме того, из донорской крови изготавливаются препараты, которые так же жизненно важны при лечении больных (криопреципитат для гемофиликов; альбумин; иммуноглобулины и пр.)

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Количество украинцев, которые регистрируются донорами становится с каждым годом все больше. Только за последний год количество доноров выросло на 6 тис. человек, но этого мало, чтобы обеспечить донорской кровью всех нуждающихся.

Кто может и не может быть донором

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины старше 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Взятие крови и (или) ее компонентов у донора разрешается только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред.

Противопоказания

Трансфузионо-трансмиссивные заболевания (инфекции, передающиеся с кровью).

Соматические заболевания (злокачественные новообразования, болезни крови, наркомания, алкоголизм, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и т.д.).

Как подготовиться к сдаче крови

Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головная боль, слабость).

Не курите за час до донации.

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до донации.

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).

Старайтесь ограничить употребление жирной, жареной и молочной пищи накануне и в день сдачи крови.

За три дня до донации откажитесь от приема анальгетиков и аспирина а также лекарств, содержащих их (эти вещества ухудшают свертываемость крови).

При осмотре врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарств, алкоголя, наркотических веществ и перенесенные заболевания.

Где сдавать

Кровь можно сдавать на благотворительной основе или продать ее в больнице по предварительному заказу для пациентов.

Так, в течение года регулярно призывают сдавать кровь такие проекты и организации:

#среды_в_охматдете – каждую среду можно сдать кровь для Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

Донорский проект Zdai Blood и #сердечнийчетвер – все желающие могут сдавать кровь для пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Международный благотворительный фонд Таблеточки, который защищает интересы детей с онкогематологическими заболеваниями в Украине.

Благотворительный фонд Залог, который помогает тяжелобольным детям в институте рака, клинике нейрохирургии детского возраста и гематологическом отделении во Львове.

Благотворительный фонд Крылья надежды, который также помогает детям с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в трансплантации органов, которые имеют редкие заболевания и тому подобное.

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