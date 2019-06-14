Стресс является естественной реакций организма. Избежать его невозможно, но есть несколько способов, которые помогут устранить негативные последствия стресса.

Что такое стресс – реакция организма на любые факторы внешней среды, которые могут негативно повлиять на благополучие и комфортное состояние человека. С физиологической точки зрения это происходит таким образом: органы внутренней секреции и иммунной системы вырабатывают биологически активные вещества, которые приводят тело в тонус, для его защиты.

Что влечет за собой стресс? Падение работоспособности, нарушение эмоционального равновесия, снижается иммунитет, возникают различные заболевания внутренних органов.

Что нужно делать, для того чтобы выйти из состояния стресса и его предотвратить:

Психотерапия. Это достаточно популярная услуга на сегодняшний день. Грамотное специалисты способны найти проблему и помочь вам ее решить Медитация. Умение выключать мысли поможет вам сохранять организм в состоянии спокойствия и не реагировать остро на раздражающие факторы окружающей среды. Йога. Такой вид расслабления поможет вам сосредоточится на ощущениях своего организма и снять напряжение как физическое, так и эмоциональное. Дыхательная гимнастика. Отличный способ для тех, кто излишне эмоционально реагирует на проявления раздражителей и склонны к паническим атакам. Медикаменты. Тут нужно быть осторожным и перед тем как начать принимать антистрессовые препараты, необходимо проконсультироваться с врачом. Самолечение может вам навредить . Существует много видов таких медикаментов, среди них – антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики. Их действие заключается в торможении и активизации работы нервной системы. Также, существуют безрецептурные анксиолитики. Они в большинстве случаев оказывают успокаивающее действие. Растительные средства – настойка валерьяны, пиона уклоняющегося и женьшеня. Смех. Стресс связан с выбросом большого количества адреналина и кортизола. Из-за этого бывает сложно сконцентрироваться, может возникать тревога и страх. В то же время смех стимулирует выброс эндорфинов, которые расслабляют и успокаивают. Сон. В процессе сна тело вырабатывает набор гормонов, запускающих процессы восстановления нервной системы. Бананы, молоко и шоколад. Стрессовая реакция нарушает кислотно-щелочной баланс в организме. Употребление молока выравнивает баланс. В свою очередь бананы и шоколад богаты витаминами группы В, магнием и калием, необходимыми для восстановления пострадавших нервных клеток. Расслабляющая ванна или душ. Избыток кортизола и адреналина выводится через кожу, вместе с потом. Если не смыть их водой, они начнут проникать в организм точно также, как и вышли из него. Если у вас мало времени – примите теплый душ. Если времени побольше – наберите горячую ванну. Большое количество воды. Когда вы перенервничали, выпейте залпом несколько стаканов воды. Глубокое увлажнение организма позволит снизить концентрацию кортизола и адреналина в крови. Благодаря жидкости они быстро выведутся из организма.

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