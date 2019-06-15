Жара в Украине задела все регионы, каждый спасается как может, но больше всего от высокой температуры страдает кожа. Как защитить свою кожу от перегрева и солнечных ожогов – читайте в материале Фактов ICTV.

В Украину пришло настоящее лето с палящим солнцем и адской жарой. Как заботиться о коже в жару – читайте в материале

Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается “защититься”. Кроме того, ультрафиолет буквально сушит кожу и может активировать герпесвирус, что персистирует в клетках эпителия или лимфоцитах.

Солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только, когда загораете.

Если вы забыли о защите от солнца – ваша кожа получит ожог. Чтобы уменьшить воспаление и избавиться боли, не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами, в частности сметаной.

Что лучше пить в жару

Воду. Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л/час. Поэтому обязательно позаботьтесь о запасах воды. Не алкоголь. Алкоголь вызывает обезвоживание, через него становится еще жарче, а риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного.

Чтобы почувствовать прохладу, нам нужно охладить кожу, а не желудок. Поэтому ледяной напиток в жару или мороженое – не лучшее утоляют жажду.

Как не перегреться на солнце

Отдыхайте в тени, носите шляпу, легкую одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей, старайтесь не находиться на улице в пиковый период жары – с 11 до 16 часов.

Правильно одевайте детей. В жару им не нужны шапки, кофты и носки, чтобы “не продуло”.

Не оставляйте детей или домашних любимцев в автомобиле без присмотра. Неважно, что это в тени или всего на пару минут.

Кондиционер – спасение в жаркие дни. Но важно помнить правила его использования: меняйте фильтры, следите за влажностью воздуха, избегайте резкого перепада температур и не сидите непосредственно под струей холодного воздуха.

Читайте: Как почистить кондиционер своими руками

Смело открывайте окна в маршрутках и не бойтесь сквозняков. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим.

Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходимо.

Если устали и присели на холодную поверхность, чтобы отдохнуть – не стоит слишком переживать, что заболеете. Существует много ложных представлений о сидение на холодном и проблем со здоровьем, которые это может якобы вызвать.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали советы, как спастись от жары без кондиционера.

Источник: Ульяна Супрун