PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Чем опасен чай из ромашки

Чай из ромашки может привести к развитию синдрома оральной аллергии.

Чем опасен чай из ромашки

Не рекомендуется нюхать и пить чай из ромашки. Это повышает риск возникновения синдрома оральной аллергии.

Об этом свидетельствуют данные Европейской аероалергенной сети.

В зону риска попадают те, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых.

Читайте: Чай с молоком – опасная смесь

Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены. Риск аллергии повышается  из-за перекрестной аллергенности белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых.

К слову, ранее мы писали, сколько чашек чая можно выпивать ежедневно.

Источник: УНН

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка