Чай из ромашки может привести к развитию синдрома оральной аллергии.

Не рекомендуется нюхать и пить чай из ромашки. Это повышает риск возникновения синдрома оральной аллергии.

Об этом свидетельствуют данные Европейской аероалергенной сети.

В зону риска попадают те, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых.

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Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены. Риск аллергии повышается из-за перекрестной аллергенности белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых.

К слову, ранее мы писали, сколько чашек чая можно выпивать ежедневно.