Чай из ромашки может привести к развитию синдрома оральной аллергии.
Не рекомендуется нюхать и пить чай из ромашки. Это повышает риск возникновения синдрома оральной аллергии.
Об этом свидетельствуют данные Европейской аероалергенной сети.
В зону риска попадают те, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых.
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Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены. Риск аллергии повышается из-за перекрестной аллергенности белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых.
К слову, ранее мы писали, сколько чашек чая можно выпивать ежедневно.
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