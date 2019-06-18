Врачи дали рекомендации, как пить воду в жару, чтобы избежать последствий для здоровья.

В жаркую погоду большую половину суточной нормы воды стоит выпивать до 16.00. А ближе к ночи уменьшить потребление, что позволит избежать отеков и нивелировать последствия жары.

– Пить воду рекомендую больше в первую половину дня, где-то до 16.00 основную массу. А на ночь ограничить, чтобы отеков не было. И пить надо не кружками, а по несколько глотков с интервалом в минут 15. Тогда лучшие будет переноситься жара, – говорит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Виктор Литус.

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Он добавил, что температурный перегрев имеет негативное влияние на нервную систему и слизистые, кроме того, он провоцирует скачки давления и тому подобное.

К слову, уже вторую ночь подряд в Киеве фиксируют аномально за высокую температуру воздуха ночью.