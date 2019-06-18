Воспаление легких, лептоспироз, ботулизм, отравление и гепатит – самые распространенные летние болезни. Как распознать симптомы и как лечить недомогание, расскажут Факты ICTV.

Включенный кондиционер, купание в водоемах и легкие пивные пикники. Оказывается, обычные летние развлечения могут обернуться больничной койкой.

Какие симптомы у самых распространенных летних болезней? Как их распознать и самое главное – как лечить?

Воспаление легких (пневмония)

Переохлаждение, физическое утомление и эмоциональное перенапряжение, длительное нахождение под работающим кондиционером – все эти факторы являются предрасполагающими для пневмонии.

Заболевание начинается как обычная вирусная инфекция – с признаков интоксикации. Человек ощущает общую слабость, недомогание и головную боль, появляются насморк и слезотечение.

Симптомы. Резкое повышение температуры до 40°С, сильный кашель с отделением мокроты, боли за грудиной при кашле, свистящее дыхание, одышка, посинение губ и ногтей на пальцах рук, повышенное потоотделение, тахикардия.

Как лечить. Заболевание длится 3-4 недели. Лечение в домашних условиях возможно при легкой форме пневмонии, при средней и тяжелой – только стационар.

Основной препарат для лечения – определенный антибиотик, который назначает врач индивидуально.

Обильное питье, постельный режим, щадящая диета, частые проветривания помещения способствуют скорейшему выздоровлению.

Лептоспироз

Лептоспироз – это острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira).

Источники и переносчики инфекции – крысы, мыши, сурки, крупный рогатый скот, собаки, свиньи, лошади.

Лептоспироз передается путем заражения через поврежденные слизистые и кожу, при купании в водоемах со стоячей водой, употреблении сырой воды из природных источников, молока, мяса, при контакте с влажной почвой, а также при убое зараженных животных, разделке мяса.

Для заболевания характерна выраженная сезонность с пиком заболеваемости в августе.

Симптомы:

Инкубационный период. Длится от одной до двух недель после первичного контакта с возбудителем. В это время выраженных симптомов не отмечается;

Лихорадка. Возникает с первым выбросом молодых лептоспир из пораженных органов. Каждый последующий цикл размножения сопровождается повышением температуры до 39- 40°С;

Мышечные боли. Интенсивные, в большей степени выражены в тех группах мышц, которые подвержены высоким нагрузкам (икры, бедра);

Желтушность кожи и склер. Появляется в ранние сроки заболевания, из-за чего лептоспироз часто путают с гепатитом. Не стоит забывать и о существовании безжелтушных форм болезни;

Выраженные интоксикационные проявления – общая слабость, усталость, вялость, головные боли, тахикардия, частое дыхание;

Кожные высыпания. Представлены геморрагическими элементами и кровоизлияниями по всей поверхности кожи, склерах и конъюнктивах, слизистой ротоглотки;

Поражение почек. Проявляется в виде олиго-анурии (снижение количества суточной мочи в условиях достаточного потребления воды).

Как лечить. В случае подозрения, что вы заболели лептоспирозом, следует немедленно обратиться к врачу.

Основные методы терапии – антибиотики и введение специфического иммуноглобулина. Иногда антибиотики комбинируют с кортикостероидными препаратами.

Наиболее эффективно лечение на начальном этапе болезни (до 4 дня).

Кроме того, назначают комплекс витаминов и симптоматическое лечение.

Ботулизм

Инфекционно-токсическое заболевание, которое чаще всего появляется при употреблении еды, содержащей бактерию clostridium botulinum. Ботулизм приводит к параличу и смерти, независимо от метода инфицирования.

В большинстве случаев причиной ботулизма являются консервированные грибы домашнего приготовления, а также консервы – мясная тушенка, овощи, рыба.

Также заразиться ботулизмом можно от консервированных приправ и даже тушеного в фольге картофеля.

Кроме того, палочка ботулизма может попасть в организм человека через рану. А новорожденные могут заразиться через молоко матери, если она употребляла опасный продукт.

Симптомы. Понос, рвота, незначительное повышение температуры, боль в животе, двоение в глазах, помутнение и опущение век, невнятность речи, затруднение глотания или сухость во рту, а также мышечная слабость.

Симптомы ботулизма у детей – апатия, отказ от еды, длительный плач, а также мышечная слабость.

Как лечить. Если вы обнаружили симптомы ботулизма, не пытайтесь заниматься самолечением. Болезнь очень опасна, поэтому лучше сразу обратиться к врачу. Интенсивное лечение ботулизма включает промывание желудка для удаления остатков токсина, кишечный диализ, введение антитоксической сыворотки, введение инфузионных сред для дезинтоксикации и коррекции водно-электролитных и белковых нарушений, антибактериальную терапию, гипербарическую оксигенацию, лечение осложнений.