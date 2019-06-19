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Факты / Lifestyle

Круг общения может влиять на здоровье человека – ученые

Ученые доказали, что круг общения человека может влиять на его здоровье.

Зустріч друзів

Ученым из Университета Нотр-Дама удалось доказать, что окружение человека может влиять на его состояние и здоровье.

Во время эксперимента исследователи показали, что включение паттерна социального взаимодействия повышает точность данных о здоровье человека.

Круг общения и социальные связи влияют на жизнь и здоровье человека, причем как психологическое, так и физическое.

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Например, общение с курильщиками повышает шанс зависимости от никотина, а в больших социальных группах распространяется ожирение.

– Особенности социального взаимодействия индивида коррелируют с показателями его физического и психического самочувствия и значимо дополняют влияние демографических показателей, – говорится в сообщении.

К слову, ученые пришли к выводу, что чай из ромашки повышает риск возникновения синдрома оральной аллергии.

Источник: PLOS One

Фото: Dreamstime

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