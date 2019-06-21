Лето – время экспериментов и прекрасная возможность заняться сексом на свежем воздухе. Для любителей острых ощущений и воды мы разобрались, как правильно заниматься сексом в лодке.

22Секс в лодке – достаточно романтичный способ сблизиться с партнером, однако делать это нужно аккуратно, чтобы приключение не обернулось против вас.

Прежде всего, стоит обратить внимание на водоем. Лучше придаваться любовным утехам в закрытом водоеме, чтобы в порыве страсти вашу лодку не унесло в открытое море или вниз по реке.

От берега лучше отплыть – не обязательно делать свидетелями ваших любовных игр случайных прохожих.

Кроме того, проверьте, чтобы весла были надежно укреплены или уложены на дно лодки – так вам не придется самостоятельно грести к берегу.

Учтите, что занимаясь сексом в лодке, вам придется балансировать на воде, поэтому многие позы воплотить не удастся. Кроме того, придется быть особенно осторожным, чтобы не удариться головой о деревянную скамью или борт лодки или не загнать себе занозу.

Кстати, если вы или ваш партнер не умеете плавать, лучше не рисковать жизнью и вовсе отказаться от секса в лодке.

Не бойтесь экспериментировать и помните, что секс на природе – это всегда фонтан эмоций и незабываемых ощущений. Главное – помнить о собственной безопасности.

К слову, в Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию. Пачку можно открыть только вдвоем.