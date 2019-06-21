Сегодня, 21 июня, отмечается Международный день йоги. Факты ICTV расскажут, как о пользе йоги, так и противопоказаниях.

Йога – это религиозно-философское учение Индии, означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик.

Международный день йоги отмечают ежегодно 21 июня, начиная с 2015 года. В 2014 году министр Индии Нарендра Моди обратился к ООН с предложением установить Международный день йоги. Дата выбрана не спроста, 21 июня – это день летнего солнцестояния (самый длинный день в году. – Ред.).

В 2016 году ЮНЕСКО включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Празднования Международного дня йоги проходят по всему миру. Чаще всего это тематические фестивали, мастер-классы или флешмобы, которые заключаются в массовых занятиях йогой.













Дженнифер Энистон, Мадонна и Стинг: в чем секреты успеха йоги / 3 фотографии

Польза йоги

Занятия йогой могут положительно влиять на организм человека, только если правильно выполнять все указания под присмотром грамотного тренера.

Чем полезна йога для здоровья:

снижает стресс и расслабляет нервную систему;

улучшает подвижность суставов и гибкость позвоночника;

развитие силы и выносливости;

умение управлять дыханием и энергией;

умение справляться с эмоциями, негативом;

общее оздоровление организма: физического и духовного состояния.

Негативное влияние йоги

Исследователи из Саутгемптонского университета пришли к выводу, что йога делают людей более эгоистичными.

Ученые в течение 4 месяцев наблюдали за 93 людьми, практикующими йогу.

Читайте: Как правильно пить воду в жару – советы медиков

Медитации и йога заставляют сосредотачиваться на себе и своих проблемах. Это способствует тому, что люди становятся более эгоистичными и даже самоуверенными.

Однако, ученые вовсе не отрицают того, что йога имеет положительное влияние на психику человека.

Постоянные противопоказания:

общая тяжесть состояния, когда никакие действия практически невозможны, поскольку ведут только к ухудшению;

психические расстройства;

органические поражения сердца;

заболевания крови;

инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата;

тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждения позвоночника с неудовлетворительной компенсацией;

нейроинфекции;

сильные нарушения схемы тела;

злокачественные новообразования;

камни в желчном пузыре.

Временные противопоказания:

систематический прием большого количества лекарственных препаратов;

обострение хронических заболеваний;

послеоперационный период;

сильная физическая усталость;

перегрев и переохлаждение;

температура тела выше 37 и ниже 36,2 градуса;

тяжелая физическая работа;

профессиональные или достаточно большие по объему занятия спортом;

полный желудок;

Звезды, которые занимаются йогой:





























Дженнифер Энистон, Мадонна и Стинг: в чем секреты успеха йоги / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что исследователи определили границу человеческой выносливости на основе анализа спортивных событий.

Фото: jenniferanistononline, madonna, orlandobloom, theofficialsting, gwynethpaltrow, tarabarova, victoriabeckham, Dreamstime.