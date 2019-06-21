Запах тела зависит от рациона питания, генетики и гормонального фона. Как бороться с неприятным запахом, читайте в материале.

Не только высокая температура воздуха влияет на запах тела, кроме этого есть ряд факторов – наш рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, живущих на коже и косметические средства, которыми мы пользуемся.

В Украину пришло настоящее лето со жгучим солнце, и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что влияет на запах тела и что с этим делать.

Что влияет на запах тела

Генетика.

Существует такая болезнь как триметиламинурией. Это мутация в гене фермента, который превращает триметиламин. Он накапливается в тканях и придает телу и всем его жидкостям неприятного резкого запаха гнилой рыбы.

Рацион.

Продукты с высоким содержанием серы (лук, чеснок, кольраби или даже брокколи) могут негативно влиять на запах тела.

Это зависит прежде всего от количества потребленного продукта и от особенностей метаболизма. Алкоголь, большое количество углеводов и специй также делают запах пота более неприятным и интенсивным.

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В одном из исследований установлено, что потребление большого количества фруктов и овощей положительно влиял на запах тела мужчин. А потребление красного мяса – наоборот.

Гормональный статус и эмоциональное состояние.

Высокий уровень стресса повышает потоотделение.

Бактерии и микроорганизмы.

Они живут не только на поверхности, но и в верхних слоях нашей кожи. Чаще всего в подмышках бывают стафилококки и коринебактерии. На их многообразие влияют наши гигиенические привычки и применения косметических средств, в том числе, антиперспирантов.

Средства гигиены.

Действующим веществом антиперспирантов зачастую являются соли алюминия. При контакте с потом, они буквально залепляют потовые железы. Как следствие – выделение пота уменьшается. Таким образом екринови железы достаточно легко заблокировать, но апокриновые обезвредить труднее.

Именно поэтому антиперспиранты хуже избавляют от эмоционального пота, что возникает из-за стресса.

Как уменьшить потоотделение

Регулярно принимайте душ и при необходимости пользуйтесь антиперспирантами или дезодорантами.

Выбирая дезодорант или антиперспирант, обращайте внимание на противомикробное действующее вещество – лучше, если это будет спирт.

Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей, которые позволяют телу дышать, и не задерживают пот.

Пересмотрите свой рацион. При необходимости откажитесь от продуктов и напитков, которые могут вызвать неприятный запах.

Будьте физически активны. Во время тренировок потовые железы активно работают и промываются.

Резкий запах пота может быть также побочным эффектом препаратов, которые вы принимаете.

Если вас беспокоит эмоциональный пот (когда мы стресуем), есть смысл подумать об удалении волос в этих участках.

Не используйте спреи в помещении без хорошей вентиляции. Аэрозоли при вдыхании могут быть токсичными, особенно для маленьких детей.

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