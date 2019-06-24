Употребление йогурта снижает риск возникновения полипов в кишечнике на 19% среди мужчин.

Две порции йогурта в неделю могут защитить вас от образования полипов в кишечнике.

К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета.

– Наше исследование — новое доказательство того, что йогурт способен предотвратить и снизить риск развития рака кишечника и других видов рака на ранней стадии, — говорит доктор Инь Цао из Вашингтонского университета.

По их мнению такой эффект связан с полезными бактериями – Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Они позитивно влияют на здоровье кишечника, повышают иммунитет и уменьшают воспалительные процессы в организме.

Читайте: Популярный заменитель сахара вызывает рак – исследование

Ученые изучали данные о состоянии здоровья и питания 32 тыс мужчин в течение 25 лет. Также они провели исследования и среди 55 тысяч женщин, однако среди них не была замечена связь между употреблением йогурта и раком.

К слову, ученые доказали, что анализ крови способен обнаружить признаки рака задолго до первых проявлений болезни.

Источник: The Independent