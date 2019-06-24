PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Йогурт снижает риск развития рака у мужчин – ученые

Употребление йогурта снижает риск возникновения полипов в кишечнике на 19% среди мужчин.

Йогурт снижает риск развития рака у мужчин – ученые

Две порции йогурта в неделю могут защитить вас от образования полипов в кишечнике.

К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета.

– Наше исследование — новое доказательство того, что йогурт способен предотвратить и снизить риск развития рака кишечника и других видов рака на ранней стадии, — говорит доктор Инь Цао из Вашингтонского университета.

По их мнению такой эффект связан с полезными бактериями – Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Они позитивно влияют на здоровье кишечника, повышают иммунитет и уменьшают воспалительные процессы в организме.

Читайте: Популярный заменитель сахара вызывает рак – исследование

Ученые изучали данные о состоянии здоровья и питания 32 тыс мужчин в течение 25 лет. Также они провели исследования и среди 55 тысяч женщин, однако среди них не была замечена связь между употреблением йогурта и раком.

К слову, ученые доказали, что анализ крови способен обнаружить признаки рака задолго до первых проявлений болезни.

Источник: The Independent

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Правильное питание: альтернатива кофе и что исключить из рациона
Торты и конфеты без вреда для фигуры: тренд на полезные сладости в Украине
Ненавижу жалость! Как телеведущая Янина Соколова тайком победила рак
У жены Касильяса диагностировали рак
В американской теннисистки Гиббс обнаружили рак
Популярная пищевая добавка может вызвать рак легких
Полезных заменителей сахара не существует – Супрун предлагает альтернативу
Как правильно питаться после праздников
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка