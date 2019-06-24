Можно ли употреблять алкоголь во время беременности и как это влияет на ребенка, читайте в материале.

С первых недель беременности каждый бокал вина мама делит со своим ребенком, переваривать его им тоже придется вместе. Бокал любого спиртного напитка влияет на рост и развитие ребенка, а это может привести к негативным последствиям для плода в утробе.

И.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила как алкоголь влияет на формирование плода.

Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода такой же, как тяжелое похмелье для взрослого человека. Мозг ребенка сложно переносит такие процессы. В частности, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке.

Чим алкоголь шкодить плоду

Сердце малыша начинает биться в конце первого месяца. Это один из первых органов, которые формируются в организме плода.

– Алкоголь в первом триместре может повлиять на развитие клеток сердца, а в течение всей беременности повышает риск появления сосудистых мальформаций и дефектов межпредсердной перегородки, – подчеркивает Супрун.

Нервная система закладывается в первые два месяца, но формируется в течение всей беременности. Алкоголь может вызвать проблемы с запоминанием.

Печень плода формируется в течение всей беременности, и ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.

Читайте: Планирование беременности: 10 первых необходимых шагов

Алкоголь может вызвать сбой в формировании дыхательной системы и привести к преждевременному рождения.

– Во время второго триместра алкоголь на 68% повышает риск рождения ребенка с малым весом, – говорит Ульяна Супрун.

Алкоголь замедляет развитие суставов ребенка, поэтому в будущем могут возникать проблемы с передвижением.

Из-за постоянного употребления спиртных напитков, может развиться фетальный алкогольный синдром.

Основные его симптомы – изменение черт лица (тонкая верхняя губа, широкое плоское переносицы, маленькая и узкая глазная щель), уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения.

Напомним, Факты ICTV узнавали, как обезопасить жизнь новорожденного в случае осложнений.