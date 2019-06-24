В Украине впервые проводится STEPS – общенациональное исследование относительно распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) по стандартам ВОЗ.

STEPS – это простой метод сбора, анализа и распространения данных в странах-членах ВОЗ, который охватывает три разных уровня оценки факторов риска неинфекционных болезней: анкетирование, физические измерения и биохимические анализы.

Такие неинфекционные заболевания как рак, диабет, сердечно-сосудистые, хронические респираторные и психические являются причиной смертности №1.

В Украине неинфекционные болезни являются причиной 90% всех преждевременных смертей. В то же время, у нас до сих пор нет данных об основных факторах риска.

Это исследование позволит изучить тенденции в стране, сравнивать их с другими, а также является важным фактором для профилактики этих заболеваний.

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STEPS содержит такие данные:

уровень потребления алкоголя и табака;

уровень потребления овощей и фруктов;

уровень потребления соли;

уровень физической активности;

историю НИЗ и их лечение;

распространенность избыточного веса и ожирения, повышенного артериального давления, уровня глюкозы в крови и холестерина.

Кроме того, к стандартному блоку Минздав Украины решил добавить еще три:

психическое здоровье (депрессия и самоубийство);

насилие и травмы;

рак шейки матки (скрининг и последующий контроль).

В мире более 130 стран хотя бы раз участвовали в исследовании STEPS. В некоторых странах оно проводилось несколько раз.

В Украине исследование STEPS проводится впервые. Выборка включает взрослое население (городское и сельское) с общим количеством потенциальных участников – 7700 человек.

Сбор данных проводится с июня 2019 года, а результаты ожидаются в декабре 2019 года.

Участники исследования (респонденты) избираются случайным образом, участие является добровольным.

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