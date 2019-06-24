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Ученые назвали опасность позднего сна для мужчин

Поздний сон влияет на качество и количество сперматозоидов у мужчин и снижает их шансы на отцовство.

Ученые назвали опасность позднего сна для мужчин

Сон после 22.30 может негативно сказаться на мужском здоровье. Представители сильного пола, которые ложатся раньше указанного времени, в четыре раза чаще имеют сперму хорошего качества.

Поздний сон приводит к чрезмерной реакции иммунной системы и атаке сперматозоидов. Кроме того, паре просто не хватает времени на качественный секс.

– Много мужчин, которые пытались завести ребенка около двух лет, ложились слишком поздно. Причины неудач могут быть психологическими, поскольку лишенные сна мужчины страдают от стресса, и это может повлиять на фертильность, – рассказывает соавтор исследования из Орхусского университета профессор Ханс Якоб Ингерслев.

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Ученые также выяснили, что на качество спермы влияет  и продолжительность сна. Оптимальное время для сна – 7,5-8 часов.

К слову, ученые нашли связь между сном при включенной лампе или телевизоре и увеличением массы тела.

Источник: Daily Mail

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