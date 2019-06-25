У большинства бактерий, которые живут на поверхности смартфонов, наблюдается устойчивость к пенициллину и рожденные в этой среде вирусы могут быть очень устойчивыми к лекарствам.

Ученые из Западного университета Сан-Паулу (Бразилия) пришли к выводу, что 85% бактерий, которые скапливаются в смартфонах, устойчивы к пенициллину.

Это значит, что вирусы, которые зарождаются на смартфонах, могут быть более устойчивыми к лекарствам.

По словам исследователей, гаджеты собирают большое количество вредоносных микроорганизмов, среди которых вирусы и грибки.

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Больше всего бактерий собирается на смартфонах медсестер, которые потом выносят из медучреждения.

Ученым даже “повезло” найти на гаджетах золотистый стафилококк, который может вызывать такие опасные заболевания как пневмония, менингит и сепсис.

К слову, ученые пришли к выводу, что отпуск продлевает жизнь человека.