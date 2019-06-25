Отпуск продлевает жизнь человека и снижает риск болезней сердца.

Во время отдыха снижается вероятность появления метаболического синдрома – ряда расстройств вроде гипертонии и атеросклероза, которрые совместно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Ученые Сиракузского университета в Нью-Йорке пришли к выводу, что люди, которые активно отдыхают, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь таким образом можно снизить риск метаболического синдрома.

Читайте: Как не стать жертвой курортных мошенников – 3 схемы аферистов

Для того, чтобы это выяснить, ученые наблюдали за здоровьем 63 работников, которые побывали в оплачиваемых отпусках.

Они обнаружили, что после каждого отпуска, который берет человек, риск метаболического синдрома снижается на четверть, то есть на 25%.

Ранее Факты ICTV писали о списке вещей в отпуск.

Источник: MedikForum