Часто из-за отсутствия времени покупаем готовую еду в супермаркете. Безопасно ли это, какой вред может нанести здоровью и как проверить качество продуктов, не доходя до кассы – в материале Фактов ICTV.

Поток современной жизни порой сносит с ног. Не успеваешь даже нормально выспаться, что уж говорить о готовке. К счастью, супермаркеты готовы подставить плечо – сейчас там огромный выбор готовой еды. Однако, экономия времени может выйти боком. Почему? Об этом поговорили с терапевтом, член ассоциации диетологов УкраиныЮлией Поворознюк.

Опасности готовой еды

Когда мы варим борщ дома, точно знаем, какие ингредиенты положили и как долго блюдо хранится в холодильнике. С готовой едой из супермаркета по-другому: отсутствует информация о качестве используемых продуктов, условии их хранения, состоянии здоровья повара. Таким образом, покупаем кота в мешке.

– Покупать готовую еду в супермаркете не так безопасно, так как из-за неправильного хранения или использования просроченных продуктов можно заразиться кишечными инфекциями, заработать гастроэнтероколит, острый панкреатит, холецистит, – предупреждает врач.

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Как выбрать еду из супермаркета

Но как быть, если вам все-таки пришлось покупать готовое блюдо в супермаркете? В первую очередь стоит обращать внимание на внешний вид еды – он вам о многом расскажет. Никогда не покупайте еду, если ее края обветренные и сухие, а майонез или другой соус пожелтел. Все это говорит о не первой свежести продукта.

Также не стоит употреблять в пищу салат, в котором слишком много жидкости. Это блюдо успело пустить сок, а значит, уже несвежее.

Под запретом и блюда на основе майонеза. Все дело в том, что основная масса салатов, которые заправляются майонезом, делается из просроченных продуктов.

И помните, чем больше ингредиентов, тем опаснее. Каждый продукт должен храниться отдельно, а когда он долго находится в сочетании с другими, то представляет опасность для здоровья.

– При выборе готовой еды обращайте внимание на дату приготовления, срок годности, в каких условиях сохранялась еда, внешний вид еды, запах, – обозначает Юлия Поворознюк.

Не всегда качество блюда можно оценить по внешнему виду, несвежее мясо и рыбу узнать на глаз почти невозможно. Тут стоит смотреть, промаркирован ли продукт по дате приготовления. Возле каждого блюда должна стоять специальная табличка, на которой указано время и число.

Лучше отказаться от блюда, которое имеет насыщенный запах специй: вероятно, ими пытались замаскировать несвежие продукты.

Как должна храниться готовая еда на витринах

В витринах обязательно должны быть термометры. Готовая рыба должна храниться при температуре от 0 до ­2 градусов. Для мяса не выше +2, для всего остального +4 – +6. Так что если жареная рыбка, котлетки и салаты лежат в одной витрине, то какое­-то из этих блюд может быть испорчено.

И помните, что порезанные и измельченные блюда могут храниться всего 12 часов. А рыба и мясо могут стоять на витрине не больше суток.

Блюда-табу

Лучше отказаться от покупки суши в супермаркете, так как это продукт, который быстро портится.

– Чтобы не было кишечной токсикоинфекции, суши лучше употреблять свежеприготовленые. В супермаркете в основном их делают утром и продают на протяжении дня. Об остальных бюдах-табу из супермаркетов сказать сложно, тут все зависит от вышеперечисленных критериев, – рассказывает терапевт.

Что делать, если отравился

Если вы купили готовую еду из супермаркета и отравились, смело можете подавать в суд. Но для этого у вас должны быть доказательства, а именно: наличие справки скорой помощи об отравлении, экспертизы продукта и товарный чек. Врачи скорой помощи обязаны сами отправить еду на анализ, чтобы выяснить, в чем причина отравления.

Если же вы потеряли чек или не забрали его на кассе, можно попросить руководство супермаркета предоставить вам его копию. Она зачастую остается в магазине. Можно привлечь свидетелей или предоставить суду упаковку с наклейкой супермаркета.

Кроме суда, вы также можете написать жалобу в Общество защиты прав потребителей, которое обязано проверить всю продукцию супермаркета во избежание подобных инцидентов.

К слову, ранее мы писали про причины кишечной инфекции и как ее можно избежать.