Уход за кожей летом необходим из-за нагрузки внешней среды – солнце, жара, морская соль, городская пыль. Факты ICTV собрали советы косметолога, как ухаживать за кожей летом.

О том как правильно ухаживать за кожей летом Фактам ICTV рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории, главный врач медицинского центра GarnoMedica Виктория Сагалевич.

– Каждый человек – индивидуальность и нет трафарета одного на всех, но есть вспомогательные средства и процедуры, защищающие и помогающие нашей коже быть сильной и красивой, – отмечает косметолог.

1. Очищение не должно быть жестким. Лучше отказаться от кислот, мыла, щелочи.

2. Скрабы с деликатными гранулами эксфолианта (средство для пилинга. – Ред.) – можно, но реже, чем обычно.

3. Кремы должны быть легкой текстуры, направленные на увлажнение. Днем с SPF (обозначение солнцезащитного фактора. – Ред.) не менее 15, на ночь можно с витаминами и антиоксидантами. Избегайте нанесение масляных основ – закупорка пор будет происходить быстрее.

Профессиональные процедуры должны быть подобраны индивидуально, согласно состоянию кожи.

4. Гигиена пор – чистка, должна быть комплексной, не только механической с помощью рук и инструментов, а и проработкой пор специальными средствами, помогающими растворять их содержимое.

5. Процедуры, направленные на увлажнение и питание. При огромном разнообразии профессиональных линеек сложно сделать выбор.

Однако, чтобы грамотно подобрать средство, следует сначала обратиться к специалисту, который изучит вашу кожу. Врач даст рекомендации, которые помогут подобрать необходимые препараты.

6. Очень приятны и любимы летом альгинатные маски – увлажняющие, питающие, охлаждающие.

7. Биоревитализация – топовая инъекционная процедура не только в подготовке к лету, но и во время разгара сезона. В состав препаратов всегда входит гиалуроновая кислота, которая удерживает влагу в коже (одна молекула ГК притягивает 700 молекул воды. – Ред.) – это напоит вашу кожу.

8. Мезотерапия, также инъекционная процедура. Состав препаратов – это коктейли из полезностей для кожи (витамины, минералы, аминокислоты, небольшое содержание гиалуроновой кислоты) – это покормит кожу.

9. На солнце больше хмуримся и если уже есть морщинки – они могут углубиться. Для этого понадобится ботулотоксин, который поможет избавиться от привычки морщиться и устранит уже появившиеся морщинки.

10. Аппаратные процедуры и химические пилинги выполняются и в летнее время, но с обязательным выполнением рекомендаций доктора, проводившего процедуру.

– Mast Have – SPF с индексом не менее 30 на пляже, наносить каждые два часа, учитывая, что фильтры за это время разрушаются под действием солнечной инсоляции. Летом лучше сгорать от счастья, а не от солнечных лучей!, – отмечает Виктория Сагалевич.

Ранее Факты ICTV писали, что как выбрать солнцезащитные очки и не навредить зрению.