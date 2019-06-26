Как правильно оказать первую помощь утопающему, что делает человек, когда тонет, и какие есть правила безопасности на воде – читайте в материале Фактов ICTV.

С начала лета 2019 года по состоянию на 24 июня в столице на водоемах утонули 23 человека. При этом происшествий на воде было больше, но, к счастью, 13 человек удалось спасти.

У нас есть для вас поучительная история, которая, к счастью, закончилась хорошо благодаря неравнодушным людям, которые знали, как оказывать первую медицинскую помощь.

6 июля прошлого года в бассейне одного из детских лагерей едва не утонул ребенок.

Историю рассказала в Facebook очевидец Лариса Лелека, которая и стала спасителем маленького Сергея.

Так, Лариса снимала видео, как плавает ее дочь в детском бассейне, и не сразу заметила, что другой ребенок тонет. Никто из присутствующих рядом также не заметил этого.

Кроме того, женщина указывает, что бросала видео в общую группу родителям, где было около 80 человек, которые также сразу не увидели ничего подозрительного.

– Человек тонет незаметно. Прямо у вас на глазах, что и видно на видео. Этот бассейн всего 20 кв м. и 1.20 глубиной. Человек, который тонет, никогда не кричит, потому что пытается сделать вдох. Он может делать слабые беспомощные отрывистые движения, пытаясь ухватиться за поверхность воды. На видео яркий пример. Куча народу рядом, все смотрят – и не видят признаков беды, – пишет Лариса Лелека.

Женщина вовремя среагировала и предоставила вместе с еще одним очевидцем Александром первую помощь ребенку.

– Не рассчитывайте на спасателей или медперсонал, не ищите того, кто умеет лучше. Действуйте, чтобы не упустить единственный шанс. В нашем случае спасатель был скорее сторожем бассейна и кассиром. Совершенно беспомощен, как и 3 тетки от медперсонала, что терли ноги и держали бутылочку с зеленкой и нашатырем в руках, – добавляет Лариса.

Лариса Лелека указывает, что проходила курсы первой медицинской помощи. Именно поэтому она знала, что делать в данной ситуации.

Кроме того, у нее с собой была маска с клапаном для искусственной вентиляции легких, которая очень помогла, ведь изо рта у ребенка шла пена, слизь и вода, поэтому без искусственного дыхания рот в рот только массаж не помогал.

При такой ситуации стоит кому-то конкретному дать указание вызвать “скорую” и предоставить четкую информацию “Ребенок без дыхания ** минут. Начали сердечно-легочную реанимацию. Адрес ***”.

После такой информации помощь приедет быстрее.

Лариса – герой! И было бы хорошо, если людей, которые умеют оказывать первую помощь, будет больше. Каждый из нас должен пройти соответствующие курсы, чтобы, в случае чрезвычайной ситуации с близкими и случайными незнакомцами, можно было оказать необходимую помощь.

Да, это и есть общественное сознание.

Напомним правила поведения у водоемов и как оказывать первую помощь утопающим. Но, отметим, что одной теории мало, стоит пройти специализированные курсы.

Умеете оказывать первую медицинскую помощь? Нет, но собираюсь научиться 34%, 11 голосов 11 голосов 34% 34%

Да 31%, 10 голосов 10 голосов 31% 31%

Умею, но когда понадобилось – растерялся 19%, 6 голосов 6 голосов 19% 19%

Мне это не нужно 16%, 5 голосов 5 голосов 16% 16% Всего голосов: 32 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Первая помощь при утоплении:

пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать скорую медицинскую помощь (оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель);

не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может угрожать и вам;

очистите ротовую полость от песка и водорослей;

сделайте несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду изо рта;

переверните пострадавшего, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз);

если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание: зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему. Повторяйте процедуру с интервалом в 4 -5 секунд. Маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздуха в рот и нос.

Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:

положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;

положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;

выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите на нее, сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды;

когда пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутайте его в одеяло, по возможности дайте теплый сладкий чай.

Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут проявиться не сразу.

С начала этого года на водоемах страны погибли уже более полутысячи украинцев. Такую печальную статистику приводит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Только с июня утонули уже 170 человек.

Читайте: Где купаться в Киеве в 2019 году – лучшие пляжи

Правила безопасности на воде:

плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;

дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых: не позволяйте детям купаться самостоятельно, без надзора;

безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +17 С, воздуха – не ниже +20 С;

крайне опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

после приема пищи плавать можно не ранее, чем через 1,5-2 часа;

не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буйками;

не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, захватами и подтоплением очень опасно;

не размещайте ложные сигналы тревоги ради шутки;

не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;

не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;

оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми.

В воде нужно находиться 10-15 минут.

К слову, Факты ICTV публиковали советы, как избежать теплового и солнечного удара и как оказать первую помощь, если это уже произошло.