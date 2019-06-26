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Факты / Lifestyle / Здоровье

Через 30 лет женщины могут отказаться от беременности и родов – ученые

Ученые прогнозируют, что уже к 2050 году появятся искусственные матки, которые вынашивают детей лучше женщин.

Вагітність

Использование искусственных маток и инкубаторов может стать реальностью раньше, чем мы думаем.

По словам ученых, первый шаг уже сделан – через использование донорских маток.

В частности, в США, Швеции и Сербии больше десятка детей родились у матерей, которым пересадили матку от ближайших родственниц. А в конце 2018 года удачно завершилась беременность женщины, которой пересадили матку умершего донора.

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Что касается разработки искусственной матки, то здесь тоже есть определенные успехи. Весной 2017 года ученые показали устройство для донашивания эмбрионов ягнят. Это прозрачная пластиковая емкость с питательной жидкостью, в которой в течение четырех недель поддерживали жизнь восьми зародышей.

Подобные эксперименты будут продолжаться еще года два, а потом искусственную матку испытают на недоношенных детях.

Такое устройство также поможет бесплодным парам и женщинам, которые не хотят сами рожать.

Правда, пока неизвестно, будут ли дети из искусственной матки отличаться от обычных.

Напомним, Факты ICTV узнавали, как обезопасить жизнь новорожденного в случае осложнений.

Источник: Medical Futurist

Фото: Pixabay

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