Секс в воде кажется захватывающим, но на самом деле он довольно рискованный. Если вы решились на этот шаг, следует позаботиться о контрацепции и выбрать безопасные позы.

Прежде чем думать о сексе в воде, учтите все риски. Ученые не советуют заниматься любовью в воде, независимо от того, бассейн это, море, прохладный душ или горячая ванна.

Подобные утехи способны принести много проблем со здоровьем.

К примеру, горячая вода может повредить слизистую оболочку влагалища. Из-за этого очень легко заработать раздражение и подцепить вредные микроорганизмы.

Вода смывает естественную смазку.

Ощущения во время секса варьируются от не очень приятных до болезненных.

Можно конечно использовать лубриканты, но даже они под долгим воздействием воды и содержащихся в ней химикатов для очистки перестают работать.

В свою очередь хлорированная вода изменяет рН влагалища. Это вызывает молочницу и бактериальные инфекции.

Секс в воде без презерватива особенно опасен.

Из-за воды во влагалище могут образовываться микротрещины. Это повышает шансы заразиться герпесом или ВИЧ.

Долгое пребывание в гидромассажной ванне грозит псевдомонадным фолликулитом.

Он похож на обильное высыпание прыщей и сопровождается сильным зудом.

Кстати, плавающая в воде сперма не способна к оплодотворению. Однако во время проникновения вода никак не мешает забеременеть.

Заниматься любовью в душе более травмоопасно, нежели в ванной. Чтобы ничего себе не сломать, лучше использовать только очень устойчивые позиции.

Если вы до сих пор не представляете, как можно заниматься сексом в воде, мы собрали позы, которые можно использовать как дома, так и на отдыхе.

Безопасный экстрим. Мужчина садится на ступеньки бассейна или джакузи. Женщина садится на него, крепко обхватывая его талию бедрами. При этом партнерша откидывается назад, на воду, которая будет ее удерживать.

Лесенка. Мужчина стоит на лестнице, держась руками за поручни (к лестнице спиной). Женщина стоит перед мужчиной, развернувшись к нему спиной, и тоже удерживается за поручни руками. В этой позе партнерам будет комфортнее, если женщина слегка прогнется вперед.

Сексуальный релакс. Позиция, которая подойдет для любого водоема. Женщина ложится на надувной матрас животом. Мужчина, опираясь на руки, находится над партнершей. Задача женщины – немного выгнуться и получать удовольствие.

Чувственный душ. Женщина становится прямо перед мужчиной. Одной ногой она обхватывает бедра партнера, а руками обвивает шею. Мужчина, в свою очередь, крепко прижимает женщину к себе.

Джакузи. Женщина становится напротив гидромассажа или отверстия в джакузи так, чтобы струя воды стимулировала клитор. В это время мужчина приспосабливается сзади, лаская руками грудь.

Душ по-собачьи. Женщина максимально нагибается вперед и упирается руками в стену или колени, чтобы не потерять равновесие. Мужчина становится сзади и держит партнершу за талию.

Кстати, украинские звезды рассказали Фактам ICTV о своем опыте экстремального секса.